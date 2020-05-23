Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче бундеслиги
Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали победу над «Вольфсбургом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.
Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали победу над «Вольфсбургом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.
Субботняя встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Рафаэл Геррейру (32-я минута) и Ашраф Хакими (78-я). Хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Феликса Клауса (83-я).
«Боруссия» набрала 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, уступая один балл лидирующей мюнхенской «Баварии», у которой матч в запасе. «Вольфсбург» с 39 очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре «Боруссия» 26 мая примет «Баварию», а «Вольфсбург» в тот же день сыграет на выезде с леверкузенским «Байером».
Чемпионат Германии возобновился на прошлой неделе, все матчи проходят без зрителей.
|Оливер Гласнер
|Люсьен Фавр
|Рафаэл Геррейру(Торган Азар)
|32′
|Ашраф Хакими(Джейдон Санчо)
|78′
|1
|Кун Кастелс
|1
|Роман Бюрки
|19
|Кевин Мбабу
|5
|Ашраф Хакими
|22
|Марин Понграчич
|16
|Мануэль Аканджи
|25
|Джон Брукс
65′
|26
|Лукаш Пищек
|8
|Ренато Штеффен
|8
|Махмуд Дахуд
|24
|Ксавер Шлагер
90+2′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|27
|Максимилиан Арнольд
86′
|15
|Матс Хуммельс
45′
|9
|Ваут Вегхорст
|27
|Эмре Джан
|15
|Жером Руссийон
64′
|6
|Томас Дилэйни
55′83′
|7
|Йосип Брекало
|18
|Леонардо Балерди
|14
|Адмир Мехмеди
85′
|13
|Рафаэл Геррейру
83′
|40
|Сантос Са Жуан Виктор
|29
|Марсель Шмельцер
|33
|Даниэль Гинчек
60′64′
|19
|Юлиан Брандт
65′
|11
|Феликс Клаус
82′
|7
|Джейдон Санчо
|23
|Торган Азар
74′79′
|32
|Джованни Рейна
|4
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)