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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче бундеслиги

Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали победу над «Вольфсбургом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2020

Субботняя встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Рафаэл Геррейру (32-я минута) и Ашраф Хакими (78-я). Хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Феликса Клауса (83-я).

«Боруссия» набрала 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, уступая один балл лидирующей мюнхенской «Баварии», у которой матч в запасе. «Вольфсбург» с 39 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Боруссия» 26 мая примет «Баварию», а «Вольфсбург» в тот же день сыграет на выезде с леверкузенским «Байером».

Чемпионат Германии возобновился на прошлой неделе, все матчи проходят без зрителей.

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Вольфсбург
0:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 2723.05.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Volkswagen Arena
Главные тренеры
Оливер ГласнерЛюсьен Фавр
Голы
Рафаэл Геррейру(Торган Азар)32′
Ашраф Хакими(Джейдон Санчо)78′
Составы команд
1Кун Кастелс
1Роман Бюрки
19Кевин Мбабу
5Ашраф Хакими
22Марин Понграчич
16Мануэль Аканджи
25Джон Брукс
65′
26Лукаш Пищек
8Ренато Штеффен
8Махмуд Дахуд
24Ксавер Шлагер
90+2′
17Эрлин Бреут Холанн
27Максимилиан Арнольд
86′
15Матс Хуммельс
45′
9Ваут Вегхорст
27Эмре Джан
15Жером Руссийон
64′
6Томас Дилэйни
55′83′
7Йосип Брекало
18Леонардо Балерди
14Адмир Мехмеди
85′
13Рафаэл Геррейру
83′
40Сантос Са Жуан Виктор
29Марсель Шмельцер
33Даниэль Гинчек
60′64′
19Юлиан Брандт
65′
11Феликс Клаус
82′
7Джейдон Санчо
23Торган Азар
74′79′
32Джованни Рейна
Статистика
4Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)6
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
11Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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