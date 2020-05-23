Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче бундеслиги

Источник: AP 2020

Субботняя встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Рафаэл Геррейру (32-я минута) и Ашраф Хакими (78-я). Хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Феликса Клауса (83-я).

«Боруссия» набрала 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, уступая один балл лидирующей мюнхенской «Баварии», у которой матч в запасе. «Вольфсбург» с 39 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Боруссия» 26 мая примет «Баварию», а «Вольфсбург» в тот же день сыграет на выезде с леверкузенским «Байером».

Чемпионат Германии возобновился на прошлой неделе, все матчи проходят без зрителей.