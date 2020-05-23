«Энергетик-БГУ» вырвал победу у «Ислочи» в чемпионате Беларуси
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» вырвали победу у «Ислочи» со счетом 2:1 в очередном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» вырвали победу у «Ислочи» со счетом 2:1 в очередном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» началась с двух подряд пенальти, которые были реализованы. На 13-й минуте игры счет открыл лидер атак «студентов» Джасурбек Яхшибоев, а через 15 минут Годфри Стефен восстановил паритет. Ничейный результат держлся почти до финального свистка, но на второй компенсированной минуте Евгений Юдчить сильным дальним ударом принес победу «Энергетику-БГУ», который поднялся на второе место в турнирной таблице. Джасурбек Яхшибоев возглавил список лучших бомбардиров, забив 7 мячей.
В последнем матче сегодняшнего игрового дня «Витебск» принимает у себя дома столичное «Динамо».
Результаты других игр 10-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 1:1, «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) — 4:0, «Слуцк» — «Рух» (Брест) — 1:1. Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ» — 21, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — по 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.