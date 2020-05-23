«Энергетик-БГУ» вырвал победу у «Ислочи» в чемпионате Беларуси

Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» началась с двух подряд пенальти, которые были реализованы. На 13-й минуте игры счет открыл лидер атак «студентов» Джасурбек Яхшибоев, а через 15 минут Годфри Стефен восстановил паритет. Ничейный результат держлся почти до финального свистка, но на второй компенсированной минуте Евгений Юдчить сильным дальним ударом принес победу «Энергетику-БГУ», который поднялся на второе место в турнирной таблице. Джасурбек Яхшибоев возглавил список лучших бомбардиров, забив 7 мячей.