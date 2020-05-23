Арсен Венгер не планирует возвращаться в «Арсенал»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не планирует снова возглавлять «канониров».
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не планирует снова возглавлять «канониров».
По словам 70-летнего француза, у него нет желания даже посещать домашний стадион клуба.
«Вернусь ли я на “Эмирейтс”? Всегда говорил себе, что ухожу из “Арсенала” полностью. Я принял именно такое решение», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на телеканал beIN Sports.
Арсен был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой специалист завоевал 17 трофеев, включая 3 титула английской
В настоящее время Венгер возглавляет отдел развития Международной федерации футбола (ФИФА).