Арсен Венгер не планирует возвращаться в «Арсенал»

Источник: AP 2020

По словам 70-летнего француза, у него нет желания даже посещать домашний стадион клуба.

«Вернусь ли я на “Эмирейтс”? Всегда говорил себе, что ухожу из “Арсенала” полностью. Я принял именно такое решение», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на телеканал beIN Sports.

Арсен был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой специалист завоевал 17 трофеев, включая 3 титула английской Премьер-лиги и 7 Кубков Англии. Ранее он работал в «Нагое Грампус», «Монако», «Нанси», «Канне» и «Страсбурге».