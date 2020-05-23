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22:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федор Смолов: Впервые в карьере два месяца не было футбола

Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов заявил, что впервые в карьере в течение двух месяцев не мог играть в футбол.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Испании по футбол был прерван из-за пандемии коронавируса. В субботу премьер Испании Педро Санчес сообщил, что правительство «дало зеленый свет на возобновление Ла Лиги начиная с 8 июня».

«Я очень рад и взволнован, потому что долгое время не было футбола. Думаю, впервые в моей карьере два месяца не было какой-либо возможности играть в футбол, выходить на поле. Думаю, для всех нас, кто сейчас имеет возможность тренироваться, показать свое мастерство, прогрессировать, и просто имеет возможность играть в футбол, что является моей любимой вещью в жизни, это прекрасно. Наконец-то мы вернулись», — сказал Смолов в интервью, которое опубликован на канале «Сельты» на YouTube.

«Надеюсь, турнир возобновится так скоро, как это возможно, и мы сможем показать нашу лучшую форму. Я надеюсь, мы продолжим набирать очки и постараемся спастись. В ближайших матчах (постараемся) не просто спастись, а показать болельщикам нашу истинную силу, потому что я думаю, что наш состав сильный и качественный, чтобы бороться за более высокие места», — добавил форвард.

«Сельта» после 27 матчей с 26 очками занимает 17-е место в Примере.

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