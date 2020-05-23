Федор Смолов: Впервые в карьере два месяца не было футбола
Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов заявил, что впервые в карьере в течение двух месяцев не мог играть в футбол.
Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов заявил, что впервые в карьере в течение двух месяцев не мог играть в футбол.
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«Я очень рад и взволнован, потому что долгое время не было футбола. Думаю, впервые в моей карьере два месяца не было
«Надеюсь, турнир возобновится так скоро, как это возможно, и мы сможем показать нашу лучшую форму. Я надеюсь, мы продолжим набирать очки и постараемся спастись. В ближайших матчах (постараемся) не просто спастись, а показать болельщикам нашу истинную силу, потому что я думаю, что наш состав сильный и качественный, чтобы бороться за более высокие места», — добавил форвард.
«Сельта» после 27 матчей с 26 очками занимает 17-е место в Примере.