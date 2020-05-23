Федор Смолов: Впервые в карьере два месяца не было футбола

«Я очень рад и взволнован, потому что долгое время не было футбола. Думаю, впервые в моей карьере два месяца не было какой-либо возможности играть в футбол, выходить на поле. Думаю, для всех нас, кто сейчас имеет возможность тренироваться, показать свое мастерство, прогрессировать, и просто имеет возможность играть в футбол, что является моей любимой вещью в жизни, это прекрасно. Наконец-то мы вернулись», — сказал Смолов в интервью, которое опубликован на канале «Сельты» на YouTube.