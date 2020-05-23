«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» не удержало победу над «Витебском» в гостевом поединке 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» не удержало победу над «Витебском» в гостевом поединке 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале встречи минчане действовали гораздо активнее соперников и уже на 5-й минуте Иван Бахар вывел динамовцев вперед. Постепенно хозяева выровняли игру, провели несколько опасных атак, одну из которых на 19-й минуте точным ударом завершил Ион Николаеску. После перерыва обе команды стремились добиться успеха, создали немало опасных моментов, но результат первого тайма не изменился — 1:1.
Результаты остальных игр 10-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 1:1, «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) — 4:0, «Слуцк» — «Рух» (Брест) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:2. Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ» — 21, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — по 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забивший 7 мячей.
В следующем туре встречаются:
29 мая
«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи», «Городея» -«Неман»;.
30 мая
«Минск» — «Слуцк», «Белшина» — «Славия», «Динамо» (Минск) — «Шахтер»;.
31 мая
«Энергетик-БГУ» — «Витебск», БАТЭ — «Ислочь», «Рух» — «Динамо» (Брест).