«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В начале встречи минчане действовали гораздо активнее соперников и уже на 5-й минуте Иван Бахар вывел динамовцев вперед. Постепенно хозяева выровняли игру, провели несколько опасных атак, одну из которых на 19-й минуте точным ударом завершил Ион Николаеску. После перерыва обе команды стремились добиться успеха, создали немало опасных моментов, но результат первого тайма не изменился — 1:1.