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22:53 (мск), источник: Sport24

Самый результативный защитник в топ-5. Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас в стиле Чернова

А еще он забивает шикарные автоголы.

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Источник: Sport24

После 27 тура отрыв «Баварии» от ближайшего конкурента «Боруссии» Д — 4 очка. Расстояние небольшое, но вряд ли мюнхенцы упустят чемпионство, если продолжат играть в том же духе. В первом туре после возобновления Бундеслиги банда Ханси Флика уверенно разобралась с аутсайдером «Унионом», а в следующем разделалась дома с «Айнтрахтом».

В первом тайме «Бавария» сделала все, чтобы убить интригу — создала несколько убойных моментов у ворот Кевина Траппа, и к 17-й минуте повела благодаря голу Леона Горецки. Ассист на него оформил Томас Мюллер. Еще недавно он задумывался об уходе из родного клуба, а теперь повторил рекорд Кевина Де Брейне по числу голевых передач в Бундеслиге за сезон — 17. А впереди еще 7 туров.

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В конце тайма Мюллер отличился уже сам, а в самом начале второго тайма Роберт Левандовски, казалось, похоронил интригу окончательно. Но за три минуты — с 52-й по 53-ю — центральный защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтеррегер оформил дубль после двух удачных подключений на угловых. У Нойера не было шансов.

И пусть после этого «Бавария» забила еще два, обновила рекорд Бундеслиги (80 голов после 27 туров) и оформила шестую победу кряду, стоит подробнее рассказать про Хинтереггера, который стал самым ярким героем матча.

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Во-первых, австриец забил в этом матче третий мяч. Правда, уже в свои ворота. Это тоже фирменный почерк Мартина — в 2016, когда он играл за гладбахскую «Боруссию», Хинтереггер забил один из самых элегантных автоголов в истории Бундеслиги. Посмотрите какая стеночка!

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Во-вторых, Хинтереггер — самый результативный защитник в топ-5 лигах Европы. Не его счету 8 голов в Бундеслиге и еще 1 в Лиге Европы. Все 8 раз он забивал после угловых — тоже лучший результат среди всех игроков в топ-5.

А вообще подвиги Мартина немного возвращают в РПЛ. Вот роскошный гол «Шальке» в стиле Владимира Рыкова.

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А вот чудо-спасение из матча прошлого тура с «Боруссией» М. Полузащитник из Менхенгладбаха Йонас Хофманн из-за этого задперессовал и не попал в состав на игру с «Байером». А Хинтереггер — просто реинкарнация Евгения Чернова.

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«Его партнеры уже поговорили с Хофманном в раздевалке. Я спросил его, сможет ли он повторить это потом, если вместо Хинтереггера в воротах буду я. Йонас не оценил шутку», — сказал тренер «Гладбаха» Марко Розе.

А еще Хинтереггер — неплохой психолог. По его мнению, футболисты не могут быть самими собой при общении с прессой.

«Став профессиональным игроком, ты больше не можешь быть собой. Приходится говорить не то, что думаешь, а то, что нужно сказать. Иначе сразу последует критика. Я был бы рад, если б мы вернулись туда, откуда вышли. Просто на футбольное поле. Чтобы футболист мог оставаться футболистом», — сказал спортсмен.

А еще признался, что копирует Марсело Бьелсу. В своем сматрфоне он совсем не юзает приложение браузера.

«Получая на 80 процентов новостей меньше, чувствуешь себя куда более умиротворенным. Я использую свой телефон только для трех действий: звоню, шлю смс-сообщения и играю в «Змейку».

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Бавария
5:2
Первый тайм: 2:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 2723.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликАди Хюттер
Голы
Леон Горецка(Томас Мюллер)17′
Мартин Хинтереггер(Себастьян Роде)52′
Томас Мюллер(Альфонсо Дэйвис)41′
Мартин Хинтереггер(Себастьян Роде)55′
Роберт Левандовски(Кингсли Коман)46′
Альфонсо Дэйвис61′
Мартин Хинтереггер74′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Кевин Трапп
5Бенжамен Павар
13Мартин Хинтереггер
35′
27Давид Алаба
18Альмами Туре
18Леон Горецка
3Штефан Ильзанкер
19Альфонсо Дэйвис
5Желсон Фернандеш
25Томас Мюллер
10Филип Костич
9Роберт Левандовски
2Эван Н`Дика
45′
17Джером Боатенг
73′
22Тимоти Чэндлер
21Люка Эрнандез
24Данни Да Коста
76′
32Джошуа Киммих
86′
25Эрик Дурм
11Микаэль Кюизанс
11Мият Гачинович
71′
14Иван Перишич
64′
8Джибриль Соу
22Серж Гнабри
17Себастьян Роде
71′
29Кингсли Коман
85′
15Даити Камада
35Джошуа Зиркзе
33Андре Силва
76′
9Бас Дост
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)12
10Удары в створ4
1Штанги, перекладины1
8Угловые2
10Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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