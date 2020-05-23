Самый результативный защитник в топ-5. Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас в стиле Чернова
А еще он забивает шикарные автоголы.
А еще он забивает шикарные автоголы.
После 27 тура отрыв «Баварии» от ближайшего конкурента «Боруссии» Д — 4 очка. Расстояние небольшое, но вряд ли мюнхенцы упустят чемпионство, если продолжат играть в том же духе. В первом туре после возобновления Бундеслиги банда Ханси Флика уверенно разобралась с аутсайдером «Унионом», а в следующем разделалась дома с «Айнтрахтом».
В первом тайме «Бавария» сделала все, чтобы убить интригу — создала несколько убойных моментов у ворот Кевина Траппа, и к 17-й минуте повела благодаря голу Леона Горецки. Ассист на него оформил Томас Мюллер. Еще недавно он задумывался об уходе из родного клуба, а теперь повторил рекорд Кевина Де Брейне по числу голевых передач в Бундеслиге за сезон — 17. А впереди еще 7 туров.
В конце тайма Мюллер отличился уже сам, а в самом начале второго тайма Роберт Левандовски, казалось, похоронил интригу окончательно. Но за три минуты — с 52-й по 53-ю — центральный защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтеррегер оформил дубль после двух удачных подключений на угловых. У Нойера не было шансов.
И пусть после этого «Бавария» забила еще два, обновила рекорд Бундеслиги (80 голов после 27 туров) и оформила шестую победу кряду, стоит подробнее рассказать про Хинтереггера, который стал самым ярким героем матча.
А вообще подвиги Мартина немного возвращают в РПЛ. Вот роскошный гол «Шальке» в стиле Владимира Рыкова.
А вот
«Его партнеры уже поговорили с Хофманном в раздевалке. Я спросил его, сможет ли он повторить это потом, если вместо Хинтереггера в воротах буду я. Йонас не оценил шутку», — сказал тренер «Гладбаха» Марко Розе.
А еще Хинтереггер — неплохой психолог. По его мнению, футболисты не могут быть самими собой при общении с прессой.
«Став профессиональным игроком, ты больше не можешь быть собой. Приходится говорить не то, что думаешь, а то, что нужно сказать. Иначе сразу последует критика. Я был бы рад, если б мы вернулись туда, откуда вышли. Просто на футбольное поле. Чтобы футболист мог оставаться футболистом», — сказал спортсмен.
А еще признался, что копирует Марсело Бьелсу. В своем сматрфоне он совсем не юзает приложение браузера.
«Получая на 80 процентов новостей меньше, чувствуешь себя куда более умиротворенным. Я использую свой телефон только для трех действий: звоню, шлю
|Ханс-Дитер Флик
|Ади Хюттер
|Леон Горецка(Томас Мюллер)
|17′
|Мартин Хинтереггер(Себастьян Роде)
|52′
|Томас Мюллер(Альфонсо Дэйвис)
|41′
|Мартин Хинтереггер(Себастьян Роде)
|55′
|Роберт Левандовски(Кингсли Коман)
|46′
|Альфонсо Дэйвис
|61′
|Мартин Хинтереггер
|74′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Кевин Трапп
|5
|Бенжамен Павар
|13
|Мартин Хинтереггер
35′
|27
|Давид Алаба
|18
|Альмами Туре
|18
|Леон Горецка
|3
|Штефан Ильзанкер
|19
|Альфонсо Дэйвис
|5
|Желсон Фернандеш
|25
|Томас Мюллер
|10
|Филип Костич
|9
|Роберт Левандовски
|2
|Эван Н`Дика
45′
|17
|Джером Боатенг
73′
|22
|Тимоти Чэндлер
|21
|Люка Эрнандез
|24
|Данни Да Коста
76′
|32
|Джошуа Киммих
86′
|25
|Эрик Дурм
|11
|Микаэль Кюизанс
|11
|Мият Гачинович
71′
|14
|Иван Перишич
64′
|8
|Джибриль Соу
|22
|Серж Гнабри
|17
|Себастьян Роде
71′
|29
|Кингсли Коман
85′
|15
|Даити Камада
|35
|Джошуа Зиркзе
|33
|Андре Силва
76′
|9
|Бас Дост
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)