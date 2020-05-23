В 22 он забил победный гол в финале ЧМ, в 27 стал свободным агентом. Грустный путь Марио Гетце
Причина спада не только в травмах.
Причина спада не только в травмах.
Если вы читали СМИ, то я был иудой, потом героем, потом разочарованием, а потом вообще пропал из футбола. И все это за четыре года.
20 марта Bild выкатил инсайд, что «Боруссия» и Марио Гетце не будут продлевать истекающий летом контракт. Футболист не хочет идти на существенное сокращение зарплаты, клуб не готов и дальше платить запасному 10 млн евро в год. Сегодня утром появилась цитата тренера «Боруссии» Люсьена Фавра, которая прозвучала как приговор:
«Сейчас мы играем по схеме 3−4−3. Я разговаривал с Гетце, эта система ему не подходит. Нужно сказать правду об этом. Конечно, он может играть хавбека слева или справа. Посмотрим. У нас впереди много игр, мы должны рассчитывать на каждого игрока».
А днем выступил генеральный директор клуба Михаэль Цорк со словами, что Марио — хороший парень, но летом их пути расходятся, и это было обоюдным решением. Летом Марио Гетце станет свободным агентом. К нему проявляют интерес «Лацио», «Рома» и еще ряд середняков. На большее Гетце не наиграл — в этом сезоне у него 3 гола и 1 ассист в 20 играх, а трансферная стоимость за 5 лет рухнула с 50 до 10,5 млн евро. При этом Марио всего 27.
Хотя суперсенсацией это не стало. Гетце так и не вернулся на былой уровень, и уже в апреле сменил агента, написав, что хочет изменить ход своей карьеры.
«Когда я даю лекции, то часто демонстрирую людям победный гол Гетце в финале ЧМ-2014, — рассказывал несколько месяцев назад президент “Баварии”
Гетце ворвался в большой футбол в 17 лет и к 18 уже был твердым игроком основы «Боруссии» и сборной Германии. Йоахима Лева
Карьера Марио развивалась стремительно, но в 21 он сорвался в «Баварию», чем вызвал гнев болельщиков, которые начали жечь его майки и терроризировать семью. По идее умный техничный Гетце должен был раскрыться в системе Гвардиолы, но вместо этого последовал медленный, но четкий спад.
«Помните себя, когда вам было 20? Ты не понимаешь, как устроен мир, — вспоминает Гетце в колонке для The Players Tribune. — У меня не было возможности пойти в университет, я никогда не жил самостоятельно. Поэтому чувствовал, что мне нужно изменить жизнь, и с точки зрения футбола считал, что игра под руководством Пепа — вызов, который позволит мне развиваться как игроку».
Там же Марио признавался, что тогда даже не понимал, какие чувства для людей может приносить футбол. Для него это была веселая игра с мячом, в которой у него изначально получалось все, что он хотел. И когда Гетце попал в суровую конкурентную среду, тут же начались проблемы.
Но до этого было еще несколько лет, а в 2014 Марио стал звездой планетарного масштаба, забив победный гол в финале чемпионата мира. Хотя на деле все не так сказочно и однозначно. Вот еще история от Гетце.
«Жизнь — странная штука. Люди говорят о моем голе в финале, но забывают, что я дерьмово играл на протяжении всего ЧМ. Забывают о том, что в перерыве матча против Алжира в 1/8 финала меня заменили, я не попал в старт на четвертьфинал с Францией, вообще не сыграл в матче с Бразилией. Перед финалом я был подавлен. Я забил тот гол отчасти благодаря везению — Лев мог не выпустить меня, Шюррле не увидеть, а мяч отскочить не так удобно. Когда я задумываюсь об этом, появляются негативные мысли. Может быть, я не верю в это. Может быть, этого никогда не случалось».
Гетце и правда ужасно провел тот ЧМ за исключением двух гениальных касаний. По возвращении в «Баварию» от него, героя нации, ждали соответствующей игры, но Марио не справлялся. В конце концов у него выявили нарушение обмена веществ,
Перед тем, как выпустить Гетце на замену в финале, Йоги Лев сказал ему: «Выйди и докажи, что ты лучше Месси». А затем рассказал эту историю на послематчевой
«Я усердно тренировался
Марио присел на лавку в «Баварии» и в 24 решил реанимировать карьеру — вернулся в Дортмунд, чтобы начать все сначала. Но времена менялись. Бундеслига уже не была передовицей европейский тренерских мыслей. Команды все больше делали ставку на движение, прессинг и километраж. Обладающий гениальными навыками, но совсем слабый в физическом плане Марио не мог найти себя и не выдерживал темп. Он уже не вызывался в сборную, не поехал на ЧМ в Россию, лечился, лечился, а когда выздоравливал, либо выходил в концовке матчей, либо уходил на лавку в начале второго тайма. Даже при Люсьене Фавре, который до появления Холанда исповедовал модель с ложной девяткой (казалось бы, вот оно, место для Гетце), Марио не смог найти себя.
«В расцвете сил Гетце напоминал маленького латиноамериканца,
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«Это может быть
Также ему нужно перестать заниматься ерундой в соцсетях и сосредоточиться исключительно на спорте. Когда вижу его в инстаграме, иногда мне кажется, что он скорее шоумен, а не футболист.
Гетце быстро стал «золотым мальчиком». Мальчиком, который слишком рано получил все и который не смог справиться со свалившимся на него величием. Лучше всего карьеру Марио описал защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер, на глазах которого мгновенно зажглась и постепенно угасала звезда Гетце:
«Может быть, по окончании карьеры он скажет, что лучше бы не забивал тот мяч, а сделал голевую передачу