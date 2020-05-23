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23:35 (мск), источник: Sport24

В 22 он забил победный гол в финале ЧМ, в 27 стал свободным агентом. Грустный путь Марио Гетце

Причина спада не только в травмах.

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Если вы читали СМИ, то я был иудой, потом героем, потом разочарованием, а потом вообще пропал из футбола. И все это за четыре года.
Марио Гетце

Конец

20 марта Bild выкатил инсайд, что «Боруссия» и Марио Гетце не будут продлевать истекающий летом контракт. Футболист не хочет идти на существенное сокращение зарплаты, клуб не готов и дальше платить запасному 10 млн евро в год. Сегодня утром появилась цитата тренера «Боруссии» Люсьена Фавра, которая прозвучала как приговор:

«Сейчас мы играем по схеме 3−4−3. Я разговаривал с Гетце, эта система ему не подходит. Нужно сказать правду об этом. Конечно, он может играть хавбека слева или справа. Посмотрим. У нас впереди много игр, мы должны рассчитывать на каждого игрока».

А днем выступил генеральный директор клуба Михаэль Цорк со словами, что Марио — хороший парень, но летом их пути расходятся, и это было обоюдным решением. Летом Марио Гетце станет свободным агентом. К нему проявляют интерес «Лацио», «Рома» и еще ряд середняков. На большее Гетце не наиграл — в этом сезоне у него 3 гола и 1 ассист в 20 играх, а трансферная стоимость за 5 лет рухнула с 50 до 10,5 млн евро. При этом Марио всего 27.

Хотя суперсенсацией это не стало. Гетце так и не вернулся на былой уровень, и уже в апреле сменил агента, написав, что хочет изменить ход своей карьеры.

Почему так вышло

«Когда я даю лекции, то часто демонстрирую людям победный гол Гетце в финале ЧМ-2014, — рассказывал несколько месяцев назад президент “Баварии” Карл-Хайнц Румменигге. — Я всегда вижу улыбки на лицах людей, я и сам получаю удовольствие. Но в то же время чувствую небольшую грусть. Я задаюсь вопросом: “А что же случилось позже? Что случилось с игроком, который на поле мог делать все?” У меня нет ответов на эти вопросы. Надеюсь, он сможет скинуть с себя давление и найдет свой путь, хотя на данный момент я и сомневаюсь в этом».

Гетце ворвался в большой футбол в 17 лет и к 18 уже был твердым игроком основы «Боруссии» и сборной Германии. Йоахима Лева как-то спросили на пресс-конференции, не рано ли он поставил на тинейджера. Коуч ответил, что для вызова в сборную недостаточно сыграть 10 матчей на взрослом уровне. Но хватит 10 матчей на уровне Гетце, чтобы заслужить попадание в Бундестим.

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Карьера Марио развивалась стремительно, но в 21 он сорвался в «Баварию», чем вызвал гнев болельщиков, которые начали жечь его майки и терроризировать семью. По идее умный техничный Гетце должен был раскрыться в системе Гвардиолы, но вместо этого последовал медленный, но четкий спад.

«Помните себя, когда вам было 20? Ты не понимаешь, как устроен мир, — вспоминает Гетце в колонке для The Players Tribune. — У меня не было возможности пойти в университет, я никогда не жил самостоятельно. Поэтому чувствовал, что мне нужно изменить жизнь, и с точки зрения футбола считал, что игра под руководством Пепа — вызов, который позволит мне развиваться как игроку».

Там же Марио признавался, что тогда даже не понимал, какие чувства для людей может приносить футбол. Для него это была веселая игра с мячом, в которой у него изначально получалось все, что он хотел. И когда Гетце попал в суровую конкурентную среду, тут же начались проблемы.

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Но до этого было еще несколько лет, а в 2014 Марио стал звездой планетарного масштаба, забив победный гол в финале чемпионата мира. Хотя на деле все не так сказочно и однозначно. Вот еще история от Гетце.

«Жизнь — странная штука. Люди говорят о моем голе в финале, но забывают, что я дерьмово играл на протяжении всего ЧМ. Забывают о том, что в перерыве матча против Алжира в 1/8 финала меня заменили, я не попал в старт на четвертьфинал с Францией, вообще не сыграл в матче с Бразилией. Перед финалом я был подавлен. Я забил тот гол отчасти благодаря везению — Лев мог не выпустить меня, Шюррле не увидеть, а мяч отскочить не так удобно. Когда я задумываюсь об этом, появляются негативные мысли. Может быть, я не верю в это. Может быть, этого никогда не случалось».

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Гетце и правда ужасно провел тот ЧМ за исключением двух гениальных касаний. По возвращении в «Баварию» от него, героя нации, ждали соответствующей игры, но Марио не справлялся. В конце концов у него выявили нарушение обмена веществ, из-за которого он неконтролируемо набирал вес.

Перед тем, как выпустить Гетце на замену в финале, Йоги Лев сказал ему: «Выйди и докажи, что ты лучше Месси». А затем рассказал эту историю на послематчевой пресс-конференции. Марио же просто не справился с давлением и ожиданием. Гвардиола не был доволен его физической формой — Марио начал тягать железо и начал получать еще больше травм.

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«Я усердно тренировался из-за возложенных ожиданий, мне было очень больно. Не понимал, что происходит. Я так устал, мое тело ломалось. В конце концов у меня диагностировали нарушение обмена веществ. Многие были уверены, что это конец карьеры».

Марио присел на лавку в «Баварии» и в 24 решил реанимировать карьеру — вернулся в Дортмунд, чтобы начать все сначала. Но времена менялись. Бундеслига уже не была передовицей европейский тренерских мыслей. Команды все больше делали ставку на движение, прессинг и километраж. Обладающий гениальными навыками, но совсем слабый в физическом плане Марио не мог найти себя и не выдерживал темп. Он уже не вызывался в сборную, не поехал на ЧМ в Россию, лечился, лечился, а когда выздоравливал, либо выходил в концовке матчей, либо уходил на лавку в начале второго тайма. Даже при Люсьене Фавре, который до появления Холанда исповедовал модель с ложной девяткой (казалось бы, вот оно, место для Гетце), Марио не смог найти себя.

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«В расцвете сил Гетце напоминал маленького латиноамериканца, мини-Марадону, — говорит легенда немецкого футбола Лотар Маттеус. — Невозможно научиться такому пониманию игры и чувству пространства. Это врожденное. Но прошло уже несколько лет, и футбол уже не тот. Сегодня его стиль игры более не востребован. Прежде всего, ему не хватает скорости, чтобы успевать играть в футбол “Боруссии” и других топ-клубов. Гетце должен найти клуб и, прежде всего, тренера, который будет полностью строить игру вокруг него. Вполне возможно, что Серия А ему подойдет. По крайней мере, там играют не так быстро, и это пойдет ему на пользу».

У Карла-Хайнца Румменигге есть другое мнение.

«Это может быть из-за пресыщения деньгами. Возможно, он уже не готов мучить себя, прикладывать усилия. Это видно на примере Озила в «Арсенале». Марио должен понять, что только он сам способен спасти свою карьеру. Он потерял скорость и должен изменить свою игру, больше руководить на поле. Он ведь не нападающий.

Также ему нужно перестать заниматься ерундой в соцсетях и сосредоточиться исключительно на спорте. Когда вижу его в инстаграме, иногда мне кажется, что он скорее шоумен, а не футболист.

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Гетце быстро стал «золотым мальчиком». Мальчиком, который слишком рано получил все и который не смог справиться со свалившимся на него величием. Лучше всего карьеру Марио описал защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер, на глазах которого мгновенно зажглась и постепенно угасала звезда Гетце:

«Может быть, по окончании карьеры он скажет, что лучше бы не забивал тот мяч, а сделал голевую передачу кому-то другому».

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