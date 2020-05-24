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09:21 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» может подписать Виллиана в качестве свободного агента

Хавбек «Челси» Виллиан может стать футболистом «Ювентуса».

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Источник: AP 2020

Как информирует Sport Mediaset, «Ювентус» готов попытаться подписать 31-летнего хавбека, если он уйдет из лондонского клуба в статусе свободного агента.

Отмечается, что Виллиан упорно не хочет подписывать с «Челси» новый контракт на два года, поскольку заинтересован в трехлетнем соглашении, и «Ювентус» может этим воспользоваться, учитывая хорошее отношение игрока к главному тренеру итальянцев Маурицио Сарри.

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Ранее сообщалось, что «Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана.

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