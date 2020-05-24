Скончался победитель чемпионата Франции по футболу Фабрис Леполь

Леполь является воспитанником «Осера», вместе с клубом он стал чемпионом Франции в сезоне-1995/96. В 1997 году он получил серьезные травмы в ДТП, вследствие чего через несколько лет был вынужден завершить карьеру. Помимо «Осера», он также выступал за «Сент-Этьен» и «Кан». Его сын Эстебан Леполь также является профессиональным футболистом и в настоящее время выступает за молодежную команду «Лиона».