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11:10 (мск), источник: ТАСС

Скончался победитель чемпионата Франции по футболу Фабрис Леполь

ТАСС, 24 мая. Бывший форвард французского «Осера» Фабрис Леполь погиб в результате ДТП в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Трагедия произошла в ночь с четверга на пятницу.

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Леполь является воспитанником «Осера», вместе с клубом он стал чемпионом Франции в сезоне-1995/96. В 1997 году он получил серьезные травмы в ДТП, вследствие чего через несколько лет был вынужден завершить карьеру. Помимо «Осера», он также выступал за «Сент-Этьен» и «Кан». Его сын Эстебан Леполь также является профессиональным футболистом и в настоящее время выступает за молодежную команду «Лиона».

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