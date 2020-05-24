«Лион» надеется на пересмотр решения о досрочном завершении чемпионата Франции

«Мы надеемся, что пример Испании, которая вслед за Германией приняла решение возобновить национальный чемпионат, позволит пересмотреть поспешно принятое решение во Франции. В данный момент ситуация намного благоприятнее по сравнению с концом апреля, когда было принято решение о досрочном завершении сезона. Помимо экономического кризиса, который сильно ударит по клубам чемпионата Франции, команды, продолжающие выступление в еврокубках, окажутся в невыгодном положении по сравнению с теми, кто продолжит играть в национальных чемпионатах», — говорится в заявлении.