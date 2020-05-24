«Лион» надеется на пересмотр решения о досрочном завершении чемпионата Франции

«Лион» выступил с заявлением после того, как председатель испанского правительства Педро Санчес заявил в субботу, что национальный чемпионат возобновится 8 июня.
«Мы надеемся, что пример Испании, которая вслед за Германией приняла решение возобновить национальный чемпионат, позволит пересмотреть поспешно принятое решение во Франции. В данный момент ситуация намного благоприятнее по сравнению с концом апреля, когда было принято решение о досрочном завершении сезона. Помимо экономического кризиса, который сильно ударит по клубам чемпионата Франции, команды, продолжающие выступление в еврокубках, окажутся в невыгодном положении по сравнению с теми, кто продолжит играть в национальных чемпионатах», — говорится в заявлении.
Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, в конце апреля Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен». Элитный дивизион покинули «Амьен» и «Тулуза», из второго дивизиона поднимутся «Лорьян» и «Ланс».