Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
11:30 (мск), источник: ТАСС

«Лион» надеется на пересмотр решения о досрочном завершении чемпионата Франции

ТАСС, 24 мая. Французский футбольный клуб «Лион» опубликовал на официальном сайте заявление, в котором выразил надежду на пересмотр решения о досрочном прекращении сезона-2019/20 чемпионата Франции.

Наверх
Источник: Reuters

«Лион» выступил с заявлением после того, как председатель испанского правительства Педро Санчес заявил в субботу, что национальный чемпионат возобновится 8 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

«Мы надеемся, что пример Испании, которая вслед за Германией приняла решение возобновить национальный чемпионат, позволит пересмотреть поспешно принятое решение во Франции. В данный момент ситуация намного благоприятнее по сравнению с концом апреля, когда было принято решение о досрочном завершении сезона. Помимо экономического кризиса, который сильно ударит по клубам чемпионата Франции, команды, продолжающие выступление в еврокубках, окажутся в невыгодном положении по сравнению с теми, кто продолжит играть в национальных чемпионатах», — говорится в заявлении.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, в конце апреля Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен». Элитный дивизион покинули «Амьен» и «Тулуза», из второго дивизиона поднимутся «Лорьян» и «Ланс».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас
Хабиб высмеял Макгрегора за самомнение
3-й бой Фьюри с Уайлдером планируют провести на Дальнем Востоке
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
«Ювентус» готов подписать игрока «Челси»
Легионерам из НХЛ, НБА и других лиг будет разрешен въезд в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь