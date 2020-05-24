СМИ: Итальянский «Наполи» хочет выручить €200 млн с продажи четырех футболистов

По информации источника, речь идет о защитниках Калиду Кулибали и Фаузи Гуламе, полузащитнике Аллане и форварде Аркадиуше Милике. В то же время ожидается, что форвард Дрис Мертенс продлит соглашение с клубом. Также отмечается, что «Наполи» предложит новый многолетний контракт главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

Портал подчеркивает, что интерес к Кулибали проявляют английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), «Наполи» не готов продавать игрока дешевле, чем за €90 млн. Аллан был близок к переходу в ПСЖ в прошлом году, в данный момент в трансфере игрока также заинтересован английский «Эвертон». Милик, скорее всего, перейдет в итальянский «Ювентус», хотя переговоры о трансфере также намерены вести английские «Челси» и «Тоттенхэм».