БАТЭ и брестское «Динамо» разыграют Кубок Беларуси по футболу

Источник: AP 2020

Финальный матч 29-го по счету кубкового розыгрыша начнется в 17.00 на поле минского стадиона «Динамо» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Последний раз кубковый финал проходил на главной арене страны в 2012 году.

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Судить матч будет бригада арбитров из Гомеля во главе с рефери ФИФА Амином Кургхели. Его ассистентами станут Андрей и Виктор Гетиковы, резервный арбитр — могилевчанин Дмитрий Марков. Судейским инспектором назначен Франц Летяго, делегат АБФФ — Игорь Цаплюк.

Оба нынешних финалиста по три раза владели Кубком страны: борисовчане выигрывали трофей в 2006, 2010 и 2015 годах, брестчане — в 2007, 2017 и 2018. БАТЭ и брестское «Динамо» дважды встречались в решающих кубковых поединках и оба раза успех был на стороне динамовцев (2007, 2018). На этой неделе соперники встречались в Бресте в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, футболисты БАТЭ добились победы со счетом 3:1.

В связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Минспорта и Минздрава в продажу поступило только 25% билетов из общего количества мест на динамовских трибунах, вмещающих 22 тыс. зрителей. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.