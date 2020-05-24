БАТЭ и брестское «Динамо» разыграют Кубок Беларуси по футболу
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и брестского «Динамо» сегодня проведут решающий поединок Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и брестского «Динамо» сегодня проведут решающий поединок Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финальный матч 29-го по счету кубкового розыгрыша начнется в 17.00 на поле минского стадиона «Динамо» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Последний раз кубковый финал проходил на главной арене страны в 2012 году.
Судить матч будет бригада арбитров из Гомеля во главе с рефери ФИФА Амином Кургхели. Его ассистентами станут Андрей и Виктор Гетиковы, резервный арбитр — могилевчанин Дмитрий Марков. Судейским инспектором назначен Франц Летяго, делегат АБФФ — Игорь Цаплюк.
Оба нынешних финалиста по три раза владели Кубком страны: борисовчане выигрывали трофей в 2006, 2010 и 2015 годах, брестчане — в 2007, 2017 и 2018. БАТЭ и брестское «Динамо» дважды встречались в решающих кубковых поединках и оба раза успех был на стороне динамовцев (2007, 2018). На этой неделе соперники встречались в Бресте в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, футболисты БАТЭ добились победы со счетом 3:1.
В связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Минспорта и Минздрава в продажу поступило только 25% билетов из общего количества мест на динамовских трибунах, вмещающих 22 тыс. зрителей. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.
В прошлом сезоне обладателем Кубка Беларуси стал солигорский «Шахтер», обыгравший в решающем поединке со счетом 2:0 футболистов «Витебска» на их поле.