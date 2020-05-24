СМИ: «Интер» предложит Кавани контракт до 2023 года

Действующий контракт Кавани с ПСЖ истекает в июне. По информации газеты, в переходе 33-летнего форварда лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте. Ранее сообщалось, что уругвайца также хотят заполучить английские «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и испанский «Атлетико».

Кавани — лучший бомбардир в истории ПСЖ, он выступает за команду с 2013 года. С клубом он стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции и семикратным победителем Суперкубка Франции, также он выиграл Кубок Италии вместе с «Наполи». В составе сборной Уругвая Кавани победил на Кубке Америки в 2011 году. Всего за национальную команду он сыграл 116 матчей, забив 50 голов.