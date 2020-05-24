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12:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Интер» предложит Кавани контракт до 2023 года

ТАСС, 24 мая. Итальянский футбольный клуб «Интер» намерен предложить уругвайскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсону Кавани контракт сроком до 2023 года. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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Источник: Reuters

Действующий контракт Кавани с ПСЖ истекает в июне. По информации газеты, в переходе 33-летнего форварда лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте. Ранее сообщалось, что уругвайца также хотят заполучить английские «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и испанский «Атлетико».

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Кавани — лучший бомбардир в истории ПСЖ, он выступает за команду с 2013 года. С клубом он стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции и семикратным победителем Суперкубка Франции, также он выиграл Кубок Италии вместе с «Наполи». В составе сборной Уругвая Кавани победил на Кубке Америки в 2011 году. Всего за национальную команду он сыграл 116 матчей, забив 50 голов.

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