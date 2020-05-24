СМИ: В «Милане» не выявлено случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 24 мая. Тесты на коронавирус игроков итальянского футбольного клуба «Милан» дали отрицательный результат. Об этом сообщает агентство ANSA.
ТАСС, 24 мая. Тесты на коронавирус игроков итальянского футбольного клуба «Милан» дали отрицательный результат. Об этом сообщает агентство ANSA.
Клуб возобновит групповые тренировки с 25 мая. На занятиях будет отсутствовать только ивуариец Франк Кесси, неделю назад вернувшийся в Италию и отбывающий карантин.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 13 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, «Милан» с 36 очками идет седьмым.