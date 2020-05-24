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12:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: В «Милане» не выявлено случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 24 мая. Тесты на коронавирус игроков итальянского футбольного клуба «Милан» дали отрицательный результат. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Источник: AP 2020

Клуб возобновит групповые тренировки с 25 мая. На занятиях будет отсутствовать только ивуариец Франк Кесси, неделю назад вернувшийся в Италию и отбывающий карантин.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 13 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, «Милан» с 36 очками идет седьмым.

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11 апреля© Ньюстюб
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