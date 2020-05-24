«Борнмут» подтвердил заражение одного из футболистов команды коронавирусом
«Борнмут» на официальном сайте подтвердил, что после второго раунда тестирования у одного из футболистов команды был выявлен коронавирус.
«Борнмут» на официальном сайте подтвердил, что после второго раунда тестирования у одного из футболистов команды был выявлен коронавирус.
Имя игрока не сообщается. Футболист будет находиться на самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдёт повторное тестирование.
Ранее стало известно, что ещё два футболиста, выступающие за команды английской
В ходе первой волны тестирования коронавирус выявили у шести человек. Заразились защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа, два сотрудника «шершней» и ассистент главного тренера «Бёрнли» Ян Воан. Позднее наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон сообщил, что