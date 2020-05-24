Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Минск» и вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник «Минска» Юрий Малеев, дали настоящий бой семикратным чемпионкам страны, сумев добыть свою четвертую кряду викторию.
В первом тайме динамовки вышли вперед благодаря удару Карины Ольховик, после перерыва лидер атак хозяек Эмуедж Огбайагбевха сравняла счет, а вскоре ее подруга по команде Любовь Шматко срезала мяч в свои ворота. «Минск» потерпел первое поражение в чемпионате страны с 24 августа 2018 года.
Новоиспеченного лидера может догнать гродненский «Неман», который сегодня в заключительном матче этого тура сыграет в Могилеве с местным «Днепром», в активе которого лишь 1 зачетный балл.
Результаты остальных встреч 4-го тура: «Зорка-БДУ» (Минск) — Беларусь (U-19) — 3:0, БОЦОР (Брест) — «Бобруйчанка» (Бобруйск) — 0:2.
Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 12 очков (4 матча), «Минск» — 9 (4), «Неман» — 9 (3), «Зорка-БДУ» — 6 (4), «Бобруйчанка» — 4 (4), Беларусь (U-19) — 3 (4), «Днепр» — 1 (3), БОЦОР — 0 (4).