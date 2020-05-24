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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Минск» и вышли в лидеры чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном поединке четвертого тура женского чемпионата Беларуси футболистки столичного «Динамо-БГУФК» одолели в гостях «Минск» — 2:1 и возглавили турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник «Минска» Юрий Малеев, дали настоящий бой семикратным чемпионкам страны, сумев добыть свою четвертую кряду викторию.

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В первом тайме динамовки вышли вперед благодаря удару Карины Ольховик, после перерыва лидер атак хозяек Эмуедж Огбайагбевха сравняла счет, а вскоре ее подруга по команде Любовь Шматко срезала мяч в свои ворота. «Минск» потерпел первое поражение в чемпионате страны с 24 августа 2018 года.

Новоиспеченного лидера может догнать гродненский «Неман», который сегодня в заключительном матче этого тура сыграет в Могилеве с местным «Днепром», в активе которого лишь 1 зачетный балл.

Результаты остальных встреч 4-го тура: «Зорка-БДУ» (Минск) — Беларусь (U-19) — 3:0, БОЦОР (Брест) — «Бобруйчанка» (Бобруйск) — 0:2.

Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 12 очков (4 матча), «Минск» — 9 (4), «Неман» — 9 (3), «Зорка-БДУ» — 6 (4), «Бобруйчанка» — 4 (4), Беларусь (U-19) — 3 (4), «Днепр» — 1 (3), БОЦОР — 0 (4).

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