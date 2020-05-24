Футболистки «Динамо-БГУФК» победили «Минск» и вышли в лидеры чемпионата Беларуси

В первом тайме динамовки вышли вперед благодаря удару Карины Ольховик, после перерыва лидер атак хозяек Эмуедж Огбайагбевха сравняла счет, а вскоре ее подруга по команде Любовь Шматко срезала мяч в свои ворота. «Минск» потерпел первое поражение в чемпионате страны с 24 августа 2018 года.