В Чемпионшипе зафиксировали два случая заражения коронавирусом

ТАСС, 24 мая. Два положительных теста на коронавирус зарегистрированы среди взятых у футболистов и персонала клубов Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL), под эгидой которой проводится турнир.