В Чемпионшипе зафиксировали два случая заражения коронавирусом
ТАСС, 24 мая. Два положительных теста на коронавирус зарегистрированы среди взятых у футболистов и персонала клубов Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона. Об этом сообщает
ТАСС, 24 мая. Два положительных теста на коронавирус зарегистрированы среди взятых у футболистов и персонала клубов Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона. Об этом сообщает
Оба случая зафиксированы в одном клубе, название которого не приводится. Инфицированные будут помещены на самоизоляцию. Всего в течение трех дней тестирование прошли 1014 представителей 24 команд лиги.
Турнир был приостановлен в марте