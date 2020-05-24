Первый после карантина русский гол европейских топ-чемпионатов забит ударом с 30 метров
23-летний полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Левен открыл счет в гостевом матче 27-го тура бундеслиги против «Шальке».
23-летний полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Левен открыл счет в гостевом матче 27-го тура бундеслиги против «Шальке».
Левен эффектно закрутил мяч со штрафного над «стенкой» в верхний угол на 6-й минуте игры.
Для Эдуарда этот гол стал вторым в сезоне: ранее футболист «Аугсбурга» поражал ворота менхенгладбахской «Боруссии» в последнем перед связанным с пандемией коронавируса перерывом туре бундеслиги. Напомним, что у Левена двойное гражданство. Он родился в семье русских эмигрантов, перебравшихся в 1995 году в Германию из Сибири. За «Аугсбург» Эдуард выступает на правах аренды из «Герты».
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