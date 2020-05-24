«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче чемпионата Германии

Воскресная встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдуард Лёвен (6-я минута) , Ноа-Йоэль Саренрен-Базее (76) и Серхио Кордова (90+1).

«Аугсбург», прервавший серию из четырех поражений, набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 37 очками располагается на восьмой строчке.