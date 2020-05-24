«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты «Аугсбурга» крупно обыграли «Шальке» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты «Аугсбурга» крупно обыграли «Шальке» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.
Воскресная встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдуард Лёвен (6-я минута),
«Аугсбург», прервавший серию из четырех поражений, набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 37 очками располагается на восьмой строчке.
Чемпионат Германии возобновился на прошлой неделе, все матчи проходят без зрителей.
|Дэвид Вагнер
|Хайко Херрлих
|Эдуард Левен
|6′
|Ноа-Жоэль Саренрен-Базе
|76′
|Серхио Кордова
|90+1′
|23
|Маркус Шуберт
|1
|Андреас Луте
|5
|Матия Настасич
|18
|Тин Едвай
|20
|Джонджо Кенни
|19
|Феликс Удуокхай
|24
|Бастиан Очипка
|31
|Филипп Макс
|26
|Салиф Сане
|32
|Рафаэль Фрамбергер
|11
|Михаэль Грегорич
|8
|Рани Хедира
|28
|Алессандро Шепф
|23
|Марко Рихтер
|2
|Уэстон Маккенни
74′
|16
|Рубен Варгас
8′59′
|37
|Мюнир-Левент Мерджан
|17
|Ноа-Жоэль Саренрен-Базе
|8
|Суат Сердар
56′
|25
|Карлос Груэсо
60′83′
|15
|Ахмед Кутуджу
|36
|Рис Оксфорд
|14
|Рабби Матондо
77′
|29
|Эдуард Левен
70′
|9
|Бенито Раман
|14
|Ян Моравек
|18
|Даниэль Калиджури
77′
|7
|Флориан Нидерлехнер
83′
|16
|Нассим Бужеллаб
|9
|Серхио Кордова
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Саша Штегеманн(Германия)