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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты «Аугсбурга» крупно обыграли «Шальке» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии.

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Воскресная встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдуард Лёвен (6-я минута), Ноа-Йоэль Саренрен-Базее (76) и Серхио Кордова (90+1).

«Аугсбург», прервавший серию из четырех поражений, набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 37 очками располагается на восьмой строчке.

Чемпионат Германии возобновился на прошлой неделе, все матчи проходят без зрителей.

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Шальке-04
0:3
Первый тайм: 0:1
Аугсбург
Футбол, Германия, Тур 2724.05.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Veltins-Arena
Главные тренеры
Дэвид ВагнерХайко Херрлих
Голы
Эдуард Левен6′
Ноа-Жоэль Саренрен-Базе76′
Серхио Кордова90+1′
Составы команд
23Маркус Шуберт
1Андреас Луте
5Матия Настасич
18Тин Едвай
20Джонджо Кенни
19Феликс Удуокхай
24Бастиан Очипка
31Филипп Макс
26Салиф Сане
32Рафаэль Фрамбергер
11Михаэль Грегорич
8Рани Хедира
28Алессандро Шепф
23Марко Рихтер
2Уэстон Маккенни
74′
16Рубен Варгас
8′59′
37Мюнир-Левент Мерджан
17Ноа-Жоэль Саренрен-Базе
8Суат Сердар
56′
25Карлос Груэсо
60′83′
15Ахмед Кутуджу
36Рис Оксфорд
14Рабби Матондо
77′
29Эдуард Левен
70′
9Бенито Раман
14Ян Моравек
18Даниэль Калиджури
77′
7Флориан Нидерлехнер
83′
16Нассим Бужеллаб
9Серхио Кордова
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСаша Штегеманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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