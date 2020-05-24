Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Немана» идут без потерь в чемпионате Беларуси

Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник «Минска» Юрий Малеев, сумели победить его бывших подопечных со счетом 2:1. До этого футболистки «Минска» в последний раз проигрывали в чемпионате страны 24 августа 2018 года.