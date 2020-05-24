Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Немана» идут без потерь в чемпионате Беларуси

Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник «Минска» Юрий Малеев, сумели победить его бывших подопечных со счетом 2:1. До этого футболистки «Минска» в последний раз проигрывали в чемпионате страны 24 августа 2018 года.
Гродненский «Неман» свою четвертую победу в этом сезоне добыл в Могилеве, одолев местный «Днепр» с минимальным перевесом 1:0.
Результаты остальных встреч 4-го тура: «Зорка-БДУ» (Минск) — Беларусь (U-19) — 3:0, БОЦОР (Брест) — «Бобруйчанка» (Бобруйск) — 0:2.
Положение команд после четырех туров: «Динамо-БГУФК», «Неман» — по 12 очков, «Минск» — 9, «Зорка-БДУ» — 6, «Бобруйчанка» — 4, Беларусь (U-19) — 3, «Днепр» — 1, БОЦОР — 0.
Матчи 5-го тура намечены на 30 и 31 мая.