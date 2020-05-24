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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Немана» идут без потерь в чемпионате Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После четырех туров женского чемпионата Беларуси по футболу без потерь идут столичное «Динамо-БГУФК» и гродненский «Неман», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник «Минска» Юрий Малеев, сумели победить его бывших подопечных со счетом 2:1. До этого футболистки «Минска» в последний раз проигрывали в чемпионате страны 24 августа 2018 года.

Гродненский «Неман» свою четвертую победу в этом сезоне добыл в Могилеве, одолев местный «Днепр» с минимальным перевесом 1:0.

Результаты остальных встреч 4-го тура: «Зорка-БДУ» (Минск) — Беларусь (U-19) — 3:0, БОЦОР (Брест) — «Бобруйчанка» (Бобруйск) — 0:2.

Положение команд после четырех туров: «Динамо-БГУФК», «Неман» — по 12 очков, «Минск» — 9, «Зорка-БДУ» — 6, «Бобруйчанка» — 4, Беларусь (U-19) — 3, «Днепр» — 1, БОЦОР — 0.

Матчи 5-го тура намечены на 30 и 31 мая.

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