Хет-трик Вернера во второй раз за сезон помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

Источник: AP 2020

Голы в матче забили Тимо Вернер (11, 48 и 75-я минуты), Юссуф Поульсен (23) и Марсель Забитцер (36).

В первом круге 2 ноября прошлого года «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0, одержав свою крупнейшую победу в истории. Забитцер и Поульсен также отличились забитыми мячами, в обоих встречах Вернер сделал хет-трик.

Для Вернера текущий сезон является самым результативным в карьере: в 27 матчах чемпионата он отличился 24 раза. До этого он забивал 21 мяч в сезоне-2016/17, ставшим для него первым в составе «Лейпцига». Вернер идет вторым в таблице бомбардиров бундеслиги текущего сезона, уступая нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому (27).

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«Лейпциг», трижды подряд сыгравший вничью в национальном чемпионате перед матчем с «Майнцем», благодаря победе поднялся на третью строчку турнирной таблицы, набрав в 27 турах 54 очка. «Майнц» с 27 очками идет 15-м. В следующем туре «Лейпциг» 27 мая примет берлинскую «Герту», «Майнц» в тот же день сыграет в Берлине с местным «Унионом».