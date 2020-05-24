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18:49 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Вернера во второй раз за сезон помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

ТАСС, 24 мая. «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 5:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

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Источник: AP 2020

Голы в матче забили Тимо Вернер (11, 48 и 75-я минуты), Юссуф Поульсен (23) и Марсель Забитцер (36).

В первом круге 2 ноября прошлого года «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0, одержав свою крупнейшую победу в истории. Забитцер и Поульсен также отличились забитыми мячами, в обоих встречах Вернер сделал хет-трик.

Для Вернера текущий сезон является самым результативным в карьере: в 27 матчах чемпионата он отличился 24 раза. До этого он забивал 21 мяч в сезоне-2016/17, ставшим для него первым в составе «Лейпцига». Вернер идет вторым в таблице бомбардиров бундеслиги текущего сезона, уступая нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому (27).

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Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

«Лейпциг», трижды подряд сыгравший вничью в национальном чемпионате перед матчем с «Майнцем», благодаря победе поднялся на третью строчку турнирной таблицы, набрав в 27 турах 54 очка. «Майнц» с 27 очками идет 15-м. В следующем туре «Лейпциг» 27 мая примет берлинскую «Герту», «Майнц» в тот же день сыграет в Берлине с местным «Унионом».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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18:46 (мск)© Ньюстюб
Майнц
0:5
Первый тайм: 0:3
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 2724.05.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Opel Arena
Главные тренеры
Ахим БайерлорцерЮлиан Нагельсманн
Голы
Тимо Вернер(Конрад Лаймер)11′
Юссуф Поульсен(Марсель Забитцер)23′
Марсель Забитцер(Юссуф Поульсен)36′
Тимо Вернер(Кевин Кампль)48′
Тимо Вернер(Юссуф Поульсен)75′
Составы команд
1Флориан Мюллер
1Петер Гулачи
3Аарон Кариколь
16Лукас Клостерманн
4Джерри Сен Жюст
79′
23Марсель Хальстенберг
19Мусса Ниакате
25Даниэль Ольмо
7Робин Куэйсон
9Юссуф Поульсен
34Боте Баку
11Тимо Вернер
35′
13Джеффри Брума
30′45′
5Дайот Упамекано
17′60′
9Жан-Филипп Матета
4Вилли Орбан
14Пьер Кунде
20′61′
7Марсель Забитцер
13′60′
35Леандро Баррейро
14Тайлер Адамс
20Эдмилсон Фернандес
74′
18Кристофер Нкунку
70′
6Данни Латца
17Адемола Лукман
5Жан-Пол Боэтиус
61′
27Конрад Лаймер
42′
22Тайво Авонийи
22Норди Мукьеле
21Карим Онисиво
74′
44Кевин Кампль
71′
8Левин Озтунали
19Ханнес Вольф
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)20
1Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
13Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМаркус Шмидт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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