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19:59 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ в четвертый раз выиграли Кубок Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ, победив в дополнительное время брестское «Динамо» 1:0, в четвертый раз стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша на поле минского стадиона «Динамо» прошел в равной борьбе. В первой половине встречи активнее действовали борисовчане, которые больше владели мячом, но их атаки не увенчались успехом. Динамовцы отвечали быстрыми контрвыпадами, но тоже не смогли забить мяч. Сразу после перерыва брестчане прибавили в движении и уже подопечным Кирилла Альшевского пришлось играть вторым номером. Тем не менее, несмотря на все усилия, в основное время никому из соперников не удалось поразить ворота. Овертайм лучше начали брестчане, но затем футболисты БАТЭ полностью завладели инициативой и за несколько секунд до финального свистка защитник Захар Волков нанес победный удар — 1:0.

Ранее футболисты БАТЭ выигрывали Кубок страны в 2006-м, 2010-м и 2015 годах.

За всю суверенную историю обладателями Кубка Беларуси также становились брестское «Динамо», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» (по 3 раза), дважды — минский МТЗ-РИПО, «Гомель», новополоцкий «Нафтан», мозырская «Славия», по разу трофей завоевали минское «Динамо-93», гродненский «Неман», «Витебск», «Минск» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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