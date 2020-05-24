Футболисты БАТЭ в четвертый раз выиграли Кубок Беларуси

Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша на поле минского стадиона «Динамо» прошел в равной борьбе. В первой половине встречи активнее действовали борисовчане, которые больше владели мячом, но их атаки не увенчались успехом. Динамовцы отвечали быстрыми контрвыпадами, но тоже не смогли забить мяч. Сразу после перерыва брестчане прибавили в движении и уже подопечным Кирилла Альшевского пришлось играть вторым номером. Тем не менее, несмотря на все усилия, в основное время никому из соперников не удалось поразить ворота. Овертайм лучше начали брестчане, но затем футболисты БАТЭ полностью завладели инициативой и за несколько секунд до финального свистка защитник Захар Волков нанес победный удар — 1:0.