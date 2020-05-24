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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Кёльн» сыграл вничью с «Фортуной» в чемпионате Германии, уступая по ходу встречи два мяча

ТАСС, 24 мая. «Кёльн» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Фортуной» из Дюссельдорфа в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

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Источник: AFP 2020

В составе гостей голы забили Кенан Караман (41-я минута) и Эрик Томми (61). За «Кёльн» в концовке встречи отличились Антони Модест (88) и Джон Кордоба (90). На 58-й минуте голкипер «Фортуны» Флориан Кастенмайер отразил удар с пенальти в исполнении Марка Ута.

В стартовый состав «Кёльна» вернулся полузащитник Исмаил Якобс, который отбыл период самоизоляции. В конце апреля игрок сдал положительный тест на наличие коронавируса.

«Фортуна» не может победить в Кёльне с 1989 года, обыграв тогда хозяев со счетом 3:1. С тех пор команда провела семь выездных встреч, четыре из которых завершились вничью, а три — победой «Кёльна».

«Фортуна» с 24 очками после 27 туров занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. «Кёльн» идет на 10-м месте с 34 очками в активе. В следующем матче «Фортуна» сыграет дома с «Шальке», «Кёльн» встретится на выезде с «Хоффенхаймом». Обе встречи пройдут 27 мая.

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Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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21:40 (мск)© Ньюстюб
Кельн
2:2
Первый тайм: 0:1
Фортуна Д
Футбол, Германия, Тур 2724.05.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Маркус ГисдольУве Реслер
Голы
Антони Модест(Доминик Дрекслер)88′
Кенан Караман(Штефен Скрцибски)41′
Джон Кордоба(Доминик Дрекслер)90+1′
Эрик Томми(Штефен Скрцибски)61′
Нереализованные пенальти
Марк Ут58′
Составы команд
1Тимо Хорн
33Флориан Кастенмайер
14Йонас Хектор
3Андре Хоффманн
33Себастьян Борнау
19Матиас Йергенсен
28Эйе Скири
23Нико Гиссельманн
15Джон Кордоба
25Маттиас Циммерманн
23Марк Ут
6Альфредо Моралес
19Кингсли Эхизибуэ
60′
22Кевин Штегер
22Хорхе Мере
13Адам Боджек
73′
34Ноа Каттербах
60′
31Марсель Соботтка
90+4′
24Доминик Дрекслер
15Эрик Томми
80′
37Тони Лайстнер
90′
4Касим Адамс Нуху
9Симон Теродде
11Кенан Караман
73′
38Исмаил Якобс
60′
28Роувен Хеннингс
27Антони Модест
20Штефен Скрцибски
62′
30Флориан Кайнц
79′
39Жан Циммер
20Элвис Реджбецай
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
19Фолы17
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяБеньямин Кортус(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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