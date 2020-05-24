«Кёльн» сыграл вничью с «Фортуной» в чемпионате Германии, уступая по ходу встречи два мяча

Источник: AFP 2020

В составе гостей голы забили Кенан Караман (41-я минута) и Эрик Томми (61). За «Кёльн» в концовке встречи отличились Антони Модест (88) и Джон Кордоба (90). На 58-й минуте голкипер «Фортуны» Флориан Кастенмайер отразил удар с пенальти в исполнении Марка Ута.

В стартовый состав «Кёльна» вернулся полузащитник Исмаил Якобс, который отбыл период самоизоляции. В конце апреля игрок сдал положительный тест на наличие коронавируса.

«Фортуна» не может победить в Кёльне с 1989 года, обыграв тогда хозяев со счетом 3:1. С тех пор команда провела семь выездных встреч, четыре из которых завершились вничью, а три — победой «Кёльна».

«Фортуна» с 24 очками после 27 туров занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. «Кёльн» идет на 10-м месте с 34 очками в активе. В следующем матче «Фортуна» сыграет дома с «Шальке», «Кёльн» встретится на выезде с «Хоффенхаймом». Обе встречи пройдут 27 мая.

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