Захар Волков: Хотелось взять Кубок Белоруссии и дать «Динамо» пощечину

— Просто оказался в нужное время в нужном месте, — цитирует «Прессбол» Волкова.

— Как на команду повлияла замена ключевого защитника Егора Филипенко?

— Очень жалко было потерять в финале такого игрока. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы травма была несерьезной. А вообще у нас большая скамейка. Так что ничего критического не произошло.

— Финальный матч… Напряжение чувствовалось?

— Легкое напряжение. До первого касания мяча. Была вера в команду, вера в победу.

— С «Динамо» соперничество принципиальное?