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22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ну, пусть порадуются хлопцы»: Милевский — поражении в финале Кубка Белоруссии

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский после поражения в финале Кубка Белоруссии от БАТЭ (0:1) поздравил соперников. Украинский форвард не смог доиграть встречу из-за травмы.

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— Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы, — цитирует «Прессбол» Милевского. — Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы.

Не считаю, что это правильно — играть чемпионат и кубок в режиме «через два дня на третий», «через три дня на четвертый». Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более, что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят.

— Что произошло в эпизоде вашей травмы?

— Копитович наступил на ногу. Поначалу думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре.

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