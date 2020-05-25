Иван Маевский: Брестское «Динамо» незаслуженно проиграло БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

Как дела в Казахстане: уже тренируетесь?

Понемногу начали. Нам разрешили заниматься на открытом воздухе. Но дело в том, что на «Астана-арене» меняют газон. Поэтому нам нашли маленькую синтетику взамен.

Как Макс Эбонг там: адаптировался?

Нормально. Если что надо, конечно, у меня спрашивает. У нас с этим проблем нет. Все парни нормальные. Только после карантина увидел его через два месяца. Спрашиваю: ты что дреды собираешься отращивать?

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Смотрел ли матч брестского «Динамо» и БАТЭ в чемпионате Беларуси?

Да. За первый таймом следил внимательно. А по ходу второго уже был с женой. Но в принципе мне показалось, что Брест проиграл незаслуженно. Особенно обидным для динамовцев был второй пропущенный гол, после того, как они не реализовали свой момент. Была в целом равная игра со множеством единоборств, оба коллектива были заряжены на борьбу. Понимаю, с чем это связано. Брест в последнее время часто обыгрывал БАТЭ.

БАТЭ станет чемпионом?

Судя по тому, как команда выглядит сейчас, вероятность большая. Неизвестно, как поведет себя «Шахтер», там новая команда. Брест, возможно, потерял эмоции, некая выхолощенность. Но вообще такие рассуждения я не люблю. До конца чемпионата еще долго.

Допускаешь, что можешь еще оказаться в Беларуси и поиграть в нашей высшей лиге?