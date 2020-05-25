Глава Ла Лиги назвал желаемую дату возобновления чемпионата
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат Испании может быть возобновлен 11 июня.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат Испании может быть возобновлен 11 июня.
«Мы хотим, чтобы Ла Лига вернулась в четверг, 11 июня, в десять вечера c севильским дерби “Севилья” — “Бетис”», — приводит слова Тебаса ABC de Sevilla со ссылкой на El Partidazo de Movistar.
23 мая правительство Испании разрешило возобновить чемпионат страны по футболу с 8 июня, который был приостановлен