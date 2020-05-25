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11:29 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Ла Лиги назвал желаемую дату возобновления чемпионата

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат Испании может быть возобновлен 11 июня.

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Источник: AP 2020

«Мы хотим, чтобы Ла Лига вернулась в четверг, 11 июня, в десять вечера c севильским дерби “Севилья” — “Бетис”», — приводит слова Тебаса ABC de Sevilla со ссылкой на El Partidazo de Movistar.

23 мая правительство Испании разрешило возобновить чемпионат страны по футболу с 8 июня, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 345 тыс. человек, 2,2 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,4 млн.

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