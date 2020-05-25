В чемпионате Фарерских островов игрок оформил покер за 14 минут, забив 3 гола со штрафных

21-летний нападающий «Торсхавна» Адриан Юстинуссен оформил покер, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, то есть на это ему потребовалось лишь 14 минут. Примечательно, что три забитых мяча подряд он записал на свой счёт после ударов со штрафного.