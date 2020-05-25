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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

В чемпионате Фарерских островов игрок оформил покер за 14 минут, забив 3 гола со штрафных

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов, в котором «АБ Аргир» принимал «ХБ Торсхавн», произошло необычное событие.

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21-летний нападающий «Торсхавна» Адриан Юстинуссен оформил покер, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, то есть на это ему потребовалось лишь 14 минут. Примечательно, что три забитых мяча подряд он записал на свой счёт после ударов со штрафного.

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Несмотря на то что команда на 16-й минуте встречи осталась в меньшинстве, «ХБ Торсхавн» одержал разгромную выездную победу со счётом 5:0.

Одержав 3 победы в 3 матчах, «ХБ Торсхавн» делит первую строчку в турнирной таблице чемпионата Фарерских островов с клубом «Б36 Торсхавн».

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В текущем сезоне Юстинуссен принял участие в 8 матчах во всех турнирах, отличившись 10 раз.

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