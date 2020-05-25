СМИ: Бенитес назвал первые трансферные цели в случае возвращения в ФК «Ньюкасл»

Источник: AP 2020

Ранее владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн). После покупки консорциум будет готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн. Издание отмечает, что сделка может состояться на этой неделе.

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По информации источника, новые владельцы намерены поддерживать нынешнего главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса и дать ему возможность не только завершить сезон-2019/20 в случае возобновления, но и продолжить работу в качестве главного тренера клуба.

60-летний Бенитес уже работал в «Ньюкасле» на посту главного тренера — с марта 2016 года по июнь 2019-го, однако испанец не сумел договориться с клубом о продлении контракта и подписал соглашение с китайской командой «Далянь Ифан» с годовой зарплатой в €13,4 млн, по информации британского издания The Times. Под его руководством «Ньюкасл» провел 146 матчей, в которых одержал 62 победы, 54 раз проиграл, а также 30 игр завершил вничью. Испанский специалист сумел вернуть «Ньюкасл» в высший дивизион чемпионата Англии по итогам сезона-2016/17.

Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с «Валенсией» (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе «Ливерпуля» он стал обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

На посту главного тренера «Интера» Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также испанец привел английский «Челси» к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13.