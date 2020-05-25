СМИ: «Шанхай Шеньхуа» отказался продлить аренду Игало в МЮ до фактического конца сезона

Источник: AP 2020

По информации источника, китайская команда ответила отказом на предложение «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды на три месяца и требует, чтобы игрок вернулся по завершении срока действия соглашения, который истекает 31 мая, для подготовки к чемпионату Китая. Сам 30-летний нападающий предпочел бы завершить сезон в составе «Манчестер Юнайтед».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Также отмечается, что «Шанхай Шеньхуа» предлагает Игало продлить контракт на два года (до конца 2023 года) с увеличением зарплаты (в случае переподписания Игало будет получать €446,3 тыс. в неделю).

Игало перешел в аренду в «Манчестер Юнайтед» в минувшее зимнее трансферное окно, он провел за клуб восемь матчей, в которых четырежды отличился и сделал голевой пас.

С 2014 по 2017 год Игало выступал в чемпионате Англии за «Уотфорд». В составе команды он провел 100 матчей в разных турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач. Также Игало выступал за норвежский «Лин», итальянские «Чезену» и «Удинезе», испанскую «Гранаду» и китайский «Чянчунь Ятай». В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.