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11:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Шанхай Шеньхуа» отказался продлить аренду Игало в МЮ до фактического конца сезона

ТАСС, 25 мая. Китайский футбольный клуб «Шанхай Шеньхуа» отказал английскому «Манчестер Юнайтед» в продлении аренды нигерийского форварда Одиона Игало до фактического завершения сезона в случае его возобновления. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Источник: AP 2020

По информации источника, китайская команда ответила отказом на предложение «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды на три месяца и требует, чтобы игрок вернулся по завершении срока действия соглашения, который истекает 31 мая, для подготовки к чемпионату Китая. Сам 30-летний нападающий предпочел бы завершить сезон в составе «Манчестер Юнайтед».

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Также отмечается, что «Шанхай Шеньхуа» предлагает Игало продлить контракт на два года (до конца 2023 года) с увеличением зарплаты (в случае переподписания Игало будет получать €446,3 тыс. в неделю).

Игало перешел в аренду в «Манчестер Юнайтед» в минувшее зимнее трансферное окно, он провел за клуб восемь матчей, в которых четырежды отличился и сделал голевой пас.

С 2014 по 2017 год Игало выступал в чемпионате Англии за «Уотфорд». В составе команды он провел 100 матчей в разных турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач. Также Игало выступал за норвежский «Лин», итальянские «Чезену» и «Удинезе», испанскую «Гранаду» и китайский «Чянчунь Ятай». В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции.

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