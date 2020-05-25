Озвучены бюджет «Актобе» и основная задача клуба на сезон

Этих средств хватит для содержания основной команды в первой лиге, молодежной во второй и футзальной в чемпионате. Сокращение бюджета в «Актобе» в связи с пандемией, как в некоторых клубах, не планируется.

Более того, самая атмосферная арена страны — «Центральный» стадион имени Кобланды батыра — была передана клубу в доверительное управление. Теперь же руководство планирует реконструировать арену (ремонт трибун и подтрибунных помещений), построить рядом бутики и павильоны для заработка, а также площадку фан-зоны. По мнению председателя правления «Актобе» Артура Смагулова, болельщик должен приходить на стадион как на праздник.