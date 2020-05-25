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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены бюджет «Актобе» и основная задача клуба на сезон

Футбольный клуб «Актобе» не испытывает финансовых проблем из-за пандемии коронавируса, сообщает KazFootball.kz.

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Бюджет «Актобе» составляет около двух миллиардов тенге.

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Этих средств хватит для содержания основной команды в первой лиге, молодежной во второй и футзальной в чемпионате. Сокращение бюджета в «Актобе» в связи с пандемией, как в некоторых клубах, не планируется.

Задачей «Актобе», естественно, является возвращение в премьер-лигу.

Более того, самая атмосферная арена страны — «Центральный» стадион имени Кобланды батыра — была передана клубу в доверительное управление. Теперь же руководство планирует реконструировать арену (ремонт трибун и подтрибунных помещений), построить рядом бутики и павильоны для заработка, а также площадку фан-зоны. По мнению председателя правления «Актобе» Артура Смагулова, болельщик должен приходить на стадион как на праздник.

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