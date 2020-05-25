Озвучены бюджет «Актобе» и основная задача клуба на сезон
Футбольный клуб «Актобе» не испытывает финансовых проблем
Футбольный клуб «Актобе» не испытывает финансовых проблем
Бюджет «Актобе» составляет около двух миллиардов тенге.
Этих средств хватит для содержания основной команды в первой лиге, молодежной во второй и футзальной в чемпионате. Сокращение бюджета в «Актобе» в связи с пандемией, как в некоторых клубах, не планируется.
Задачей «Актобе», естественно, является возвращение в
Более того, самая атмосферная арена страны — «Центральный» стадион имени Кобланды батыра — была передана клубу в доверительное управление. Теперь же руководство планирует реконструировать арену (ремонт трибун и подтрибунных помещений), построить рядом бутики и павильоны для заработка, а также площадку