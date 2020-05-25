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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансфер Кантона в «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Переход бывшего нападающего сборной Франции Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед» признан лучшим трансфером в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

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Источник: AP 2020

Кантона перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году из «Лидса» за € 1,34 млн. На втором месте находится переход Сола Кэмпбэлла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» на правах свободного агента. Замкнул тройку лучших трансферов в истории АПЛ переход Н’Голо Канте. В 2015 он перешёл из «Кана» в «Лестер». Сумма трансфера составила € 6,26 млн. Сейчас он защищает цвета «Челси».

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Кантона выступал в составе «Манчестер Юнайтед» пять лет, с 1992 по 1997 год. За это время он четыре раза становился чемпионом Англии и дважды обладателем Кубка Англии. Француз провёл за клуб 179 матчей, забил 81 мяч и отдал 61 результативную передачу.

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