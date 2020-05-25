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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» провел контрольный матч перед возобновлением КПЛ

Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» провел контрольный матч перед возобновлением чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

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«Бело-синие» в товарищеском матче разгромили команду Второй лиги «Аксу» со счетом — 8:0. В составе победителей по дублю оформили Максим Житнев и Изат Кульжанов, еще по разу отличились Рафкат Аслан, Карлос Фонсека, Арман Нусип и Руслан Мингазов.

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«Иртыш» (первый тайм): Сергей Черник (В) — Руслан Есимов, Григорий Сартаков, Рафкат Аслан, Дмитрий Шмидт — Андрей Хрипков, Диас Искаков, Денис Красноперов, Арман Кенесов, Пабло Подио, Карлос Фонсека (К);.

«Иртыш» (второй тайм): Серикбол Капанов (В) — Валерий Почивалин, Милош Стаменкович (К), Данил Кузнецов, Дмитрий Шмидт, Изат Кульжанов, Кристиан Добрас, Боян Санкович, Руслан Мингазов, Арман Нусип — Максим Житнев.

Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) рассматривает два плана для возобновления сезона КПЛ-2020. Оба варианта предусматривают матчи без зрителей. Турнир могут начать с 15 июня или 1 июля.

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