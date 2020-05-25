«Иртыш» провел контрольный матч перед возобновлением КПЛ
Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» провел контрольный матч перед возобновлением чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» провел контрольный матч перед возобновлением чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
«Бело-синие» в товарищеском матче разгромили команду Второй лиги «Аксу» со счетом — 8:0. В составе победителей по дублю оформили Максим Житнев и Изат Кульжанов, еще по разу отличились Рафкат Аслан, Карлос Фонсека, Арман Нусип и Руслан Мингазов.
«Иртыш» (первый тайм): Сергей Черник (В) — Руслан Есимов, Григорий Сартаков, Рафкат Аслан, Дмитрий Шмидт — Андрей Хрипков, Диас Искаков, Денис Красноперов, Арман Кенесов, Пабло Подио, Карлос Фонсека (К);.
«Иртыш» (второй тайм): Серикбол Капанов (В) — Валерий Почивалин, Милош Стаменкович (К), Данил Кузнецов, Дмитрий Шмидт, Изат Кульжанов, Кристиан Добрас, Боян Санкович, Руслан Мингазов, Арман Нусип — Максим Житнев.
Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) рассматривает два плана для возобновления сезона КПЛ-2020. Оба варианта предусматривают матчи без зрителей. Турнир могут начать с 15 июня или 1 июля.