«Иртыш» провел контрольный матч перед возобновлением КПЛ

«Бело-синие» в товарищеском матче разгромили команду Второй лиги «Аксу» со счетом — 8:0. В составе победителей по дублю оформили Максим Житнев и Изат Кульжанов, еще по разу отличились Рафкат Аслан, Карлос Фонсека, Арман Нусип и Руслан Мингазов.

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«Иртыш» (первый тайм): Сергей Черник (В) — Руслан Есимов, Григорий Сартаков, Рафкат Аслан, Дмитрий Шмидт — Андрей Хрипков, Диас Искаков, Денис Красноперов, Арман Кенесов, Пабло Подио, Карлос Фонсека (К);.

«Иртыш» (второй тайм): Серикбол Капанов (В) — Валерий Почивалин, Милош Стаменкович (К), Данил Кузнецов, Дмитрий Шмидт, Изат Кульжанов, Кристиан Добрас, Боян Санкович, Руслан Мингазов, Арман Нусип — Максим Житнев.