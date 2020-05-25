«Ювентус» планирует арендовать игрока «Барселоны» Дембеле
Туринский «Ювентус» планирует арендовать игрока каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, передает Mundo Deportivo.
Туринский «Ювентус» планирует арендовать игрока каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, передает Mundo Deportivo.
Отмечается, что аренда Дембеле может стать частью сделки по переходу Миралема Пьянича в каталонский клуб.
Боснийский игрок дал согласие на переход в «Барселону», но туринцы требовали включить в сделку Артура Мело, на что не согласились