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12:34 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» планирует арендовать игрока «Барселоны» Дембеле

Туринский «Ювентус» планирует арендовать игрока каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, передает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что аренда Дембеле может стать частью сделки по переходу Миралема Пьянича в каталонский клуб.

Боснийский игрок дал согласие на переход в «Барселону», но туринцы требовали включить в сделку Артура Мело, на что не согласились сине-гранатовые, предлагая другие варианты.

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