«Ювентус» планирует арендовать игрока «Барселоны» Дембеле

Отмечается, что аренда Дембеле может стать частью сделки по переходу Миралема Пьянича в каталонский клуб.

Боснийский игрок дал согласие на переход в «Барселону», но туринцы требовали включить в сделку Артура Мело, на что не согласились сине-гранатовые, предлагая другие варианты.