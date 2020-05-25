«Аль-Айн» предложил Исламхану новый контракт

Источник: РИА "Новости"

Клуб из ОАЭ предпринимает попытки сохранить в своем составе важных легионеров, в числе которых Исламхан, а также венгр Балаж Джуджак. Главный тренер «Аль-Айна» Педро Эмануэль заинтересован в том, чтобы казахстанец остался в команде на более длительный срок и помог выиграть Кубок Президента ОАЭ и чемпионат страны.

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Напомним, чемпионат ОАЭ был приостановлен в марте и будет возобновлен лишь в августе.

«Аль-Айн» находится на втором месте в турнирной таблице арабской лиге и отстает от лидера «Шабаб Аль-Ахли» на шесть очков.

Также «Аль-Айн» должен сыграть в финале Кубка Президента ОАЭ с «Аль-Дафрой».

На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.