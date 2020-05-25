Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.05
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
24.05
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
24.05
Кельн
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
26.05
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Четырехкратный обладатель Кубка Казахстана помог европейскому клубу одержать победу

Бывший полузащитник «Кайрата» Исаэль принял участие в матче чемпионата Венгрии, который был возобновлен в минувшие выходные, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда бразильца «Ференцварош» одержала победу над «Дебреценом».

Наверх

Исаэль вышел на поле с первых минут и сумел помочь команде одержать минимальную победу со счетом 2:1.

Читайте также
СМИ: Сергей Ребров может возглавить турецкий футбольный клуб «Фенербахче»

Голевыми действиями экс-кайратовец не отметился, сыграв в итоге 83 минуты.

Таким образом «Ференцварош» закрепил свое лидерство в чемпионате Венгрии, набрав 56 очков в 24 матчах.

Исаэль в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша».

Напомним, что в «Кайрате» Исаэль выступал в период с 2014 по 2018 год, сумев четыре раза выиграть Кубок Казахстана, дважды Суперкубок страны, а также четырежды становился серебряным призером чемпионата Казахстана.

Читайте также
Ференцварош
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дебрецен
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Легионер "Астаны" ответил на вопрос о возвращении в родной чемпионат
СМИ: ПСЖ предлагает нападающему зарплату 10 млн евро в год
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Назван лучший трансфер в истории АПЛ
«Ювентус» планирует арендовать игрока «Барселоны»
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
Сен-Пьер: Бой с Хабибом - возможность для бойца стать легендой
Игроки сборной РФ по футболу оказали помощь больницам Дагестана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь