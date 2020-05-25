Четырехкратный обладатель Кубка Казахстана помог европейскому клубу одержать победу

Исаэль вышел на поле с первых минут и сумел помочь команде одержать минимальную победу со счетом 2:1.

Голевыми действиями экс-кайратовец не отметился, сыграв в итоге 83 минуты.

Таким образом «Ференцварош» закрепил свое лидерство в чемпионате Венгрии, набрав 56 очков в 24 матчах.

Исаэль в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша».