Четырехкратный обладатель Кубка Казахстана помог европейскому клубу одержать победу

Исаэль вышел на поле с первых минут и сумел помочь команде одержать минимальную победу со счетом 2:1.
Голевыми действиями экс-кайратовец не отметился, сыграв в итоге 83 минуты.
Таким образом «Ференцварош» закрепил свое лидерство в чемпионате Венгрии, набрав 56 очков в 24 матчах.
Исаэль в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша».
Напомним, что в «Кайрате» Исаэль выступал в период с 2014 по 2018 год, сумев четыре раза выиграть Кубок Казахстана, дважды Суперкубок страны, а также четырежды становился серебряным призером чемпионата Казахстана.