Его задвинули, а он все еще при деле. Почему экс-тренер сборной Казахстана востребован в Европе

Шторк приехал в Казахстан в 2008-м, став у руля «Алма-Аты» и молодежной сборной. Очень неплохо себя зарекомендовал во второй команде, выступавшей при нем в европейском стиле, используя прессинг и быстрый выход из обороны в атаку. Поэтому его дальнейший перевод в главную сборную страны был неслучаен. С октября 2008 по январь 2009 года исполнял обязанности главного тренера, а 30 января с него сняли приставку «и.о.».

Однако в сборной Казахстана у него не пошли дела. Хорошо ему досталось от болельщиков, специалистов и СМИ за крупное домашнее поражение от Беларуси (1:5) в рамках отборочного турнира ЧМ-2010.

Как известно, подопечные Шторка после первого тайма вели со счетом 1:0, тогда как после перерыва посыпались как карточный домик. После игры немца упрекали в том, что он загнал своих игроков, у некоторых из которых во время матча сводили ноги. Со своей стороны, Шторк парировал тем, что это игроки не выдержали современных нагрузок. В чем-то тренер был прав, в то время футболистов можно сказать тренировали по старинке, отчего с трудом усваивали новые требования. Да и коллектив, в котором хватало «стариков», не принял Шторка с его новаторскими идеями. Потому что там не привыкли пахать на поле, считая, что в футболе понимают больше тренера.

Кроме того, и в сборной Беларуси в тот период выступали игроки другого, более высокого уровня. Все это вкупе и отразилось на итоговом результате.

Так или иначе, Шторка впоследствии отправили в отставку. После, поработав какое-то время в юношеской сборной Казахстана до 19 лет, он окончательно уехал из страны в сентябре 2011 года, сославшись на семейные обстоятельства.

После Казахстана Шторк не потерялся. С 2012 по 2014 год работал тренером юношеской и молодежной команд греческого «Олимпиакоса». В марте 2015-го принял молодежную сборную Венгрии. 20 июля того же года был назначен главным тренером национальной сборной Венгрии (повторился казахстанский сценарий). С ним венгры вышли в финальную стадию Евро-2016 впервые за 44 года.

Далее тренировал бельгийские «Мускрон-Перювельз» и «Серкль Брюгге», сохранив этим клубам прописку в высшей лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mXNuchg-ZnI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре дня назад немцу доверили словацкий «ДАК 1904», который идет на третьем месте в чемпионате. К своим обязанностям новый рулевой команды приступит 1 июня. Шторк, конечно же, постарается удержать клуб в призовой тройке, справится он с этой задачей или нет покажет остаток сезона. Но сам факт интереса к нему со стороны европейских клубов говорит о квалификации специалиста. Поэтому «левым тренером», как называли его у нас, он не был. Просто в Европе у футболистов другой менталитет, они более исполнительные и дисциплинированные, все что им дается — выполняют в полной мере, поскольку понимают, что это делается для повышения их мастерства.