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15:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» запланировал сыграть товарищеские матчи перед возобновлением КПЛ-2020

Клубы казахстанской премьер-лиги продолжают подготовку к возобновлению сезона, сообщает KazFootball.kz.

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Все команды уже приступили к тренировкам. Для возвращения игрового ритма «Кайрат», «Жетысу» и «Шахтер», который с начала карантина базируется в Алматы, хотят провести товарищеские матчи.

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КПЛ-2020 приостановлена с 16 марта. С 11 мая клубы приступили к полноценным тренировкам.

На данный момент ПФЛК озвучила два варианта для возобновления сезона: с 15 июня или 1 июля — в обоих случаях матчи будут проходить без зрителей.

Ранее стало известно, что «Иртыш» в контрольном матче разгромил «Аксу» из второй лиги — 8:0, а «Астана» встретилась с «Кызыл-Жар СК» в Нур-Султане и победила, но подробности игры не раскрываются.

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