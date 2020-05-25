«Кайрат» запланировал сыграть товарищеские матчи перед возобновлением КПЛ-2020

Все команды уже приступили к тренировкам. Для возвращения игрового ритма «Кайрат», «Жетысу» и «Шахтер», который с начала карантина базируется в Алматы, хотят провести товарищеские матчи.

КПЛ-2020 приостановлена с 16 марта. С 11 мая клубы приступили к полноценным тренировкам.

На данный момент ПФЛК озвучила два варианта для возобновления сезона: с 15 июня или 1 июля — в обоих случаях матчи будут проходить без зрителей.