«Кайрат» запланировал сыграть товарищеские матчи перед возобновлением КПЛ-2020
Клубы казахстанской
Клубы казахстанской
Все команды уже приступили к тренировкам. Для возвращения игрового ритма «Кайрат», «Жетысу» и «Шахтер», который с начала карантина базируется в Алматы, хотят провести товарищеские матчи.
КПЛ-2020 приостановлена с 16 марта. С 11 мая клубы приступили к полноценным тренировкам.
На данный момент ПФЛК озвучила два варианта для возобновления сезона: с 15 июня или 1 июля — в обоих случаях матчи будут проходить без зрителей.
Ранее стало известно, что «Иртыш» в контрольном матче разгромил «Аксу» из второй лиги — 8:0, а «Астана» встретилась с «Кызыл-Жар СК» в