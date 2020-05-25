Дмитрий Подстрелов признан лучшим игроком 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победной домашней игре с бобруйской «Белшиной» (4:0) Дмитрий Подстрелов вышел на замену за 20 минут до финального свистка и в течение трех минут оформил голевой дубль.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван бразильский полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗа» Луис Велозу.

До этого лучшими игроками признавались: Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Денис Панкратов («Слуцк»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 22 очка, на балл меньше у минского «Энергетика-БГУ», по 18 очков имеют «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».