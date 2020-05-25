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15:30 (мск), источник: БЕЛТА

Дмитрий Подстрелов признан лучшим игроком 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов признан лучшим игроком 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии Белорусской федерации футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победной домашней игре с бобруйской «Белшиной» (4:0) Дмитрий Подстрелов вышел на замену за 20 минут до финального свистка и в течение трех минут оформил голевой дубль.

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В предыдущем туре лучшим игроком был назван бразильский полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗа» Луис Велозу.

До этого лучшими игроками признавались: Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Денис Панкратов («Слуцк»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 22 очка, на балл меньше у минского «Энергетика-БГУ», по 18 очков имеют «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Матчи 11-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 29—31 мая.

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