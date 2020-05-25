Бывший футболист «Ромы» умер в 21 год

Буассе числился в составе итальянского клуба с 2017 по 2019 год. Он не провел ни одной игры за главную команду, но выступал за молодежный состав (до 19 лет). В феврале 2020 года игрок заключил контракт с «Университатя Клуж» из второго дивизиона чемпионата Румынии.