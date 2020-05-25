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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист «Ромы» умер в 21 год

Бывший футболист итальянской «Ромы» Джозеф Буассе умер в 21 год. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

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По информации Daily Mail, камерунец скончался от сердечного приступа 25 мая. В «Роме» выразили соболезнования близким футболиста.

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Буассе числился в составе итальянского клуба с 2017 по 2019 год. Он не провел ни одной игры за главную команду, но выступал за молодежный состав (до 19 лет). В феврале 2020 года игрок заключил контракт с «Университатя Клуж» из второго дивизиона чемпионата Румынии.

22 мая сообщалось о смерти 24-летнего французского футболиста Жордана Диакисе. Причина не называлась.

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