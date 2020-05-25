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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

В Европе определили место клуба казахстанца по итогам чемпионата

В Польше оценили состоятельность краковской «Вислы», за которую выступает футболист сборной Казахстана Георгий Жуков, сохранить прописку в высшей лиге по итогам сезона-2019/20, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По прогнозам 2×45.info, первая восьмерка — цель, которую, скорее всего, не сможет достичь «Висла», хоть она туда стремительно рвется. Вероятнее всего, что команда Артура Сковронека завершит сезон в десятке, что станет для нее хорошим достижением, учитывая в целом неровный сезон и ее последние успешные игры до приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса. Для поклонников «Белой звезды» будет достаточно, если клуб просто сохранит место в элите.

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Кроме того, 2×45.info ожидает появление Жукова в стартовом составе выездного матча 27-го тура против «Пяста», который состоится 30 мая.

Чемпионат Польши был прерван после 26 туров из-за COVID-19. По их итогам «Висла», набрав 31 балл, расположилась на 13-м иесте из 16, имея беспроигрышную серию из восьми игр.

25-летний Жуков игроком «Вислы» стал в ноябре, подписав контракт до конца 2020 года. С того момента сыграл шесть матчей.

Ранее выступал за «Кайрат», забил пять мячей в 69 матчах в период 2017—2019 годов. В КПЛ также играл за «Астану», за рубежом — за бельгийский «Беерсхот», нидерландскую «Роду» и российский «Урал». Цвета сборной Казахстана уроженец Семипалатинска защищает с 2015 года.

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