Обидчик «Кайрата» и «Астаны», лучший распасовщик. Кто из казахстанцев проявит себя в «Жетысу»
В «Жетысу» с 2015 года самыми результативными в
В «Жетысу» с 2015 года самыми результативными в
Последним самым забивным из числа местных игроков в «Жетысу» был Сергей Шафф. По итогам сезона 2014/15 он забил четыре гола. С тех пор голеадорами были иностранцы. Впрочем, в сезоне 2018 года уроженец Молдовы с казахстанским паспортом Олег Хромцов наряду с литовцем Мантасом Куклисом забил пять мячей.
В прошлом сезоне самым результативным с девятью голами стал Мартин Тошев. Причем болгарскому форварду хватило всего половины сезона для этого. По информации болгарских СМИ, за Тошева было заплачено 115 тысяч долларов, но клуб ЦСКА-1948 опроверг эту информацию.
В 2019 году особенно на себя обратили казахстанские форварды 22-летний Айбар Жаксылыков и 26-летний Елжас Алтынбеков. Кроме них можно отметить полузащитника Аслана Дарабаева.
Жаксылыков в свое первом сезоне забил шесть голов в 24 матчах
Алтынбеков провел в предыдущем сезоне 27 игр и отличился пять раз. Столько же в КПЛ-2019 забивали игроки средней линии — серб Ненад Адамович и армянин Камо Оганесян, перешедший в «Кайрат».
31-летний Дарабаев в прошлом году сыграл 17 матчей и забил два гола и отметился шестью ассистами — больше всех остальных в команде.
В стартовавшем сезоне
Что касается Дарабаева, то в нынешнем сезоне он принимал участие в обоих матчах «Жетысу». В стартовой игре против «Каспия» казахстанец был одним из лидеров по статистическим показателям. Так, по точности передач он стал лучшим среди одноклубников — 84 процента. Переоценить его роль в средней линии клуба, где в основном представлены легионеры пока трудно.