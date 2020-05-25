Обидчик «Кайрата» и «Астаны», лучший распасовщик. Кто из казахстанцев проявит себя в «Жетысу»

Последним самым забивным из числа местных игроков в «Жетысу» был Сергей Шафф. По итогам сезона 2014/15 он забил четыре гола. С тех пор голеадорами были иностранцы. Впрочем, в сезоне 2018 года уроженец Молдовы с казахстанским паспортом Олег Хромцов наряду с литовцем Мантасом Куклисом забил пять мячей.

В прошлом сезоне самым результативным с девятью голами стал Мартин Тошев. Причем болгарскому форварду хватило всего половины сезона для этого. По информации болгарских СМИ, за Тошева было заплачено 115 тысяч долларов, но клуб ЦСКА-1948 опроверг эту информацию.

В 2019 году особенно на себя обратили казахстанские форварды 22-летний Айбар Жаксылыков и 26-летний Елжас Алтынбеков. Кроме них можно отметить полузащитника Аслана Дарабаева.

Жаксылыков в свое первом сезоне забил шесть голов в 24 матчах премьер-лиги. В частности, от него пострадали «Кайрат» и «Астана». Причем, если в матче с алматинцами его гол носил утешительный характер -1:4, то со столичным клубом Жаксылыков обеспечил победу семиреченцам, смело пойдя на штурм обороны чемпионов, выиграв забег у защитников гостей. Эпизод произошел на последней минуте домашнего матча 27-го тура — форвард «Жетысу» продемонстрировал хладнокровие, перебросив голкипера «Астаны» Ненада Эрича.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vJ2lcE_f2ic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алтынбеков провел в предыдущем сезоне 27 игр и отличился пять раз. Столько же в КПЛ-2019 забивали игроки средней линии — серб Ненад Адамович и армянин Камо Оганесян, перешедший в «Кайрат».

31-летний Дарабаев в прошлом году сыграл 17 матчей и забил два гола и отметился шестью ассистами — больше всех остальных в команде.

В стартовавшем сезоне премьер-лиги Жаксылыков принял участие в двух матчах, проведя на поле несколько минут. Алтынбеков пока не играл. Впрочем, делать выводы исходя из этого рано — у «Жетысу» всего два гола (отличились Тошев и белорус Егор Зубович). В премьер-лиге, которая была прервана 16 марта из-за пандемии коронавируса, сыграно два тура.