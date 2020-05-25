Исламхан вернулся в Казахстан

С февраля 27-летний Исламхан выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. За этот клуб полузащитник сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Чемпионат ОАЭ из-за пандемии коронавируса приостановлен до августа. В турнире осталось сыграть еще семь туров, а «Аль-Айн» ушел на вынужденный перерыв на втором месте с отставанием в шесть очков от лидирующего «Аль-Ахли».

В Казахстан Исламхан прибыл в середине мая. Он пробудет на родине до возобновления тренировочного процесса.

При этом неизвестно, где продолжит карьеру Исламхан. Он получил предложение от «Аль-Айна» о продлении контракта, но им также интересуются клубы из России и Италии.