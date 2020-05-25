Исламхан вернулся в Казахстан
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан вернулся на родину, сообщает KazFootball.kz.
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан вернулся на родину, сообщает KazFootball.kz.
С февраля 27-летний Исламхан выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. За этот клуб полузащитник сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
Чемпионат ОАЭ
В Казахстан Исламхан прибыл в середине мая. Он пробудет на родине до возобновления тренировочного процесса.
При этом неизвестно, где продолжит карьеру Исламхан. Он получил предложение от «Аль-Айна» о продлении контракта, но им также интересуются клубы из России и Италии.
«Вопрос с продлением текущего соглашения, которое завершается в конце июня, также остается открытым. Есть вероятность, что Исламхана к августовским матчам в “Аль-Айне” может уже и не быть», — пишет KazFootball.kz.