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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан вернулся в Казахстан

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан вернулся на родину, сообщает KazFootball.kz.

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С февраля 27-летний Исламхан выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. За этот клуб полузащитник сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Чемпионат ОАЭ из-за пандемии коронавируса приостановлен до августа. В турнире осталось сыграть еще семь туров, а «Аль-Айн» ушел на вынужденный перерыв на втором месте с отставанием в шесть очков от лидирующего «Аль-Ахли».

В Казахстан Исламхан прибыл в середине мая. Он пробудет на родине до возобновления тренировочного процесса.

При этом неизвестно, где продолжит карьеру Исламхан. Он получил предложение от «Аль-Айна» о продлении контракта, но им также интересуются клубы из России и Италии.

«Вопрос с продлением текущего соглашения, которое завершается в конце июня, также остается открытым. Есть вероятность, что Исламхана к августовским матчам в “Аль-Айне” может уже и не быть», — пишет KazFootball.kz.

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