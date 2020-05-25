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20:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Шахтер» будут играть на одинаковых полях после ремонта стадионов

В ближайшее время на двух казахстанских стадионах начнутся работы по укладке искусственных полей последнего поколения, передает корреспондент Vesti.kz. Речь идет об «Астана Арене» в Нур-Султане и «Шахтере» в Караганде.

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Итальянская компания занимается работами по монтажу старого газона и укладке нового. Два искусственных поля завезут в Казахстан из Нидерландов, а обслуживать покрытия будут итальянские специалисты.

Планируется, что зарубежная подрядная организация возьмет на себя все услуги по эксплуатации полей и будет поддерживать их в надлежащем состоянии в течение четырех-пяти лет.

Есть вероятность, что работы на стадионах в Нур-Султане и в Караганде могут завершиться после 1 июля — именно этот день фигурирует в качестве одного из двух вариантов для возобновления премьер-лиги. До введения режима чрезвычайного положения «Астана» принимала своих соперников на стадионе «Жас Кыран» в Алматы, а «Шахтер» — в манеже «Тобыл Арена» в Костанае.

Последний раз искусственный газон на «Астана Арене» меняли весной 2017 года, а в Караганде ранее использовалось натуральное поле — клуб из-за плохого качестве газона не раз получал недопуск к проведению домашних матчей в холодное время.

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