Женский чемпионат Англии по футболу завершен досрочно из-за пандемии
Сезон женского чемпионата Англии по футболу завершен досрочно
Сезон женского чемпионата Англии по футболу завершен досрочно
Как отмечается в заявлении, определение заявок на участие в Лиге чемпионов УЕФА-2020/21 будет основано на спортивных достижениях в сезоне.
В то же время, как сообщает Рейтер, в FA заявили, что еще не принято решение о том, как будет определяться победитель лиги или происходить понижение команд в классе.
На момент остановки чемпионата в марте лидером турнирной таблицы был «Манчестер Сити», а в зоне вылета шел «Ливерпуль».