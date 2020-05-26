Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
27.05
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
27.05
Хоффенхайм
Кельн
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женский чемпионат Англии по футболу завершен досрочно из-за пандемии

Сезон женского чемпионата Англии по футболу завершен досрочно из-за пандемии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Наверх
Источник: Reuters

Как отмечается в заявлении, определение заявок на участие в Лиге чемпионов УЕФА-2020/21 будет основано на спортивных достижениях в сезоне.

В то же время, как сообщает Рейтер, в FA заявили, что еще не принято решение о том, как будет определяться победитель лиги или происходить понижение команд в классе.

На момент остановки чемпионата в марте лидером турнирной таблицы был «Манчестер Сити», а в зоне вылета шел «Ливерпуль».

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
С чем сочетать сладости, чтобы худеть
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 мая
Хабиб Нурмагомедов отказался сдавать тест на коронавирус
Футболист «Спартака» сослан в дубль из-за нарушения дисциплины
Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Живущий в США российский игрок пожаловался на «сумасшедшие цены»
Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева
СМИ: пандемия помешала трансферу футболиста «Крузейро» в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь