Женский чемпионат Англии по футболу завершен досрочно из-за пандемии

Как отмечается в заявлении, определение заявок на участие в Лиге чемпионов УЕФА-2020/21 будет основано на спортивных достижениях в сезоне.

В то же время, как сообщает Рейтер, в FA заявили, что еще не принято решение о том, как будет определяться победитель лиги или происходить понижение команд в классе.