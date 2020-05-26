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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» не включил Игуаина в символическую сборную аргентинцев

«Наполи» составил в «Твиттере» символическую сборную лучших аргентинских игроков за всю историю клуба, приуроченную к 210-летию Майской революции в Аргентине.

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Источник: AP 2020

Голкипер: Мариано Андухар.
Защитники: Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Роберто Айяла, Маурисио Пинеда;
Полузащитники: Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло,
Нападающие: Диего Марадона, Роберто Соса, Эсекиэль Лавесси.

Вне сборной остался форвард Гонсало Игуаин, который играл выступал в «Наполи» с 2013 по 2016 год и забил 91 мяч в 146 матчах. В 2016 году Игуаин перешёл в «Ювентус», с которым стал чемпионом Италии. Затем аргентинец поиграл в «Милане» и «Челси», на правах аренды, после чего снова вернулся в Турин. В настоящее время, по информации прессы, «Ювентус» намерен продать форварда не менее чем за € 18 млн.

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