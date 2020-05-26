Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Источник: AP 2020

По информации источника, у игрока подозрение на разрыв ахиллова сухожилия, но для постановки точного диагноза требуется углубленное медицинское обследование. Если худшие прогнозы подтвердятся, шведский футболист пропустит остаток сезона.

Учитывая серьезный по футбольным меркам возраст Ибрагимовича, травма может побудить 39-летнего футболиста завершить карьеру.

Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» в декабре 2019 года. Соглашение действует до конца нынешнего сезона, но условия предусматривают возможность продления контракта еще на сезон. В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона швед забил три мяча.

Розыгрыш итальянской Серии А был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется возобновить во второй половине июня.