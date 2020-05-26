Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, у игрока подозрение на разрыв ахиллова сухожилия, но для постановки точного диагноза требуется углубленное медицинское обследование. Если худшие прогнозы подтвердятся, шведский футболист пропустит остаток сезона.
Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» в декабре 2019 года. Соглашение действует до конца нынешнего сезона, но условия предусматривают возможность продления контракта еще на сезон. В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона швед забил три мяча.
Розыгрыш итальянской Серии А был приостановлен в начале марта