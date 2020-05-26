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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Ромы» умер в 21 год от остановки сердца

Бывший футболист «Ромы» Жозеф Буассе скончался в возрасте 21 года после сердечного приступа, сообщает Football Italia.

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Камерунский игрок ни разу не выступил за римскую команду. Буассе принимал участие в тренировках основы «Ромы» и играл за молодежную команду в 2017 году. Контракт футболиста с римским клубом истек в 2018 году.

Три месяца назад Буассе присоединился к румынскому клубу «Клуж», выступающему во втором дивизионе страны.

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