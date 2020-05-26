Голкипер «Борнмута» Рамсдейл сообщил, что заразился коронавирусом
Вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
По словам 22-летнего вратаря, во время первой серии тестирований футболистов
«Я уже два дня пытаюсь понять, где я мог заразиться, — цитирует игрока The Sun. — Мой первый тест в прошлый понедельник был отрицательным. На прошлой неделе я делал обычные вещи — ходил в супермаркет и ездил на АЗС заправить машину. Между двумя тестами было три дня. За эти дни я был так же осторожен, как и раньше. Похоже, что я заразился во время похода в магазин.
По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 5 591 677 случаев заражения коронавирусом. 347 944 человека умерли, выздоровели — 2 368 016.