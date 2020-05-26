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10:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер «Борнмута» Рамсдейл сообщил, что заразился коронавирусом

Вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словам 22-летнего вратаря, во время первой серии тестирований футболистов премьер-лиге его результат был негативным. Повторный же тест показал наличие вируса. Также он сказал, что соблюдал меры предосторожности и мог заразиться во время похода в магазин.

«Я уже два дня пытаюсь понять, где я мог заразиться, — цитирует игрока The Sun. — Мой первый тест в прошлый понедельник был отрицательным. На прошлой неделе я делал обычные вещи — ходил в супермаркет и ездил на АЗС заправить машину. Между двумя тестами было три дня. За эти дни я был так же осторожен, как и раньше. Похоже, что я заразился во время похода в магазин.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был приостановлен. Дата его возобновления пока не объявлена.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 5 591 677 случаев заражения коронавирусом. 347 944 человека умерли, выздоровели — 2 368 016.

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