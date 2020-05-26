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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Кайрата» вошел в топ-7 самых дорогих легионеров Украины

Форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола оказался в списке из семи самых дорогих украинских футболистов, выступающих за рубежом. Он также является самым дорогостоящим игроком алматинского клуба.

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По данным Transfermarkt, стоимость Эсеолы составляет 2,5 миллиона евро. Представитель «Кайрата» оказался на седьмом месте, выше него идут Андрей Лунин из «Реала» (отдан в аренду в «Овьедо»), Эдуард Соболь из «Брюгге», Роман Яремчук из «Гента», Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма», Руслан Малиновский из «Аталанты» и самый дорогой украинец в Европе — Александр Зинченко из «Манчестер Сити».

Напомним, что в прошлом году Эсеола разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Казахстана с Марином Томасовым, забив 19 голов. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Кайрат» два матча, голевыми действиями не отметился.

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