Нападающий «Кайрата» вошел в топ-7 самых дорогих легионеров Украины

По данным Transfermarkt, стоимость Эсеолы составляет 2,5 миллиона евро. Представитель «Кайрата» оказался на седьмом месте, выше него идут Андрей Лунин из «Реала» (отдан в аренду в «Овьедо»), Эдуард Соболь из «Брюгге», Роман Яремчук из «Гента», Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма», Руслан Малиновский из «Аталанты» и самый дорогой украинец в Европе — Александр Зинченко из «Манчестер Сити».